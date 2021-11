Wetter ist manchmal ein gewaltiges Schauspiel - gerade über dem Meer auf Mallorca, wo eine Windhose an der Küste vor Sa Ràpita am Dienstagmorgen (23.11.) für Aufsehen gesorgt hat (siehe das Foto dieser Meldung). Weitere Aufnahmen des heftigen Unwetters auf der Insel zirkulieren in den sozialen Netzen.

Windhosen sind in Wetterlagen wie der aktuellen auf Mallorca nichts Außergewöhnliches. Derzeit zieht gerade ein sogenannter Kaltlufttropfen über die Insel hinweg und sorgt für instabile Wetterbedingungen.

Dazu gehören auch ergiebige Niederschläge und Gewitter. Da es schon seit Wochen mit Unterbrechungen regnet, kann die Erde das Wasser kaum noch aufsaugen. Deswegen ist am Dienstag der Sturzbach sa Blanquera bei Sant Llorenç de Cardassar über die Ufer getreten. Glücklicherweise ließ der Regen dann aber wieder wieder etwas nach. In dem Ort im Osten von Mallorca erinnert man sich immer noch mit Schrecken an die Sturzflut, die nach starken Regenfällen im Jahr 2018 mitten durch das Dorf schoss und dort sowie in weiteren Gemeinden 13 Menschen in den Tod riss.

Indes steigt der Wasserspiegel der Stauseen Gorg Blau und Cúber weiter an. Laut einer Mitteilung der Stadtwerke von Emaya befindet sich der Wasserspiegel im Gorg Blau derzeit 1,90 Meter unterhalb des Wehrs, der des Cúber 1 Meter darunter. Sollte der Wasserspiegel darüber hinaus steigen, müsste das Wasser über sich schnell füllende Sturzbäche wieder abfließen. Die Notrufzentrale 112 hat deswegen bereits darum gebeten, von Spaziergängen an den Stauseen sowie Canyoning in den Schluchten sa Fosca, Paréis und Almadrà abzusehen./ck