Es ist immer wieder ein großes Ereignis: Der Puig Major, der höchste Berg auf Mallorca, hat sich am Donnerstagmorgen (25.11.) mit einer kleinen Schneedecke gezeigt. Ganz oben auf dem Gipfel war der 1.445 Meter hohe Berg leicht überzuckert. Ganz oben in der Serra de Tramuntana waren die Temperaturen am Morgen eisig.

Und auch sonst ist es wahrlich kein goldener Herbst derzeit auf Mallorca: Seit mehreren Wochen regnet es immer wieder ausdauernd, dazu gibt es Gewitter und viel mehr Wolken als sonst üblich. Auch der Donnerstag (25.11.) ist wieder mit Gewittern und Regen gestartet. Am Morgen blitzte und donnerte es vor allem im Südwesten der Insel teils heftig. Die Front bewegt sich schnell in Richtung Nordosten, dazu regnet es immer wieder auch stärker, wenn auch nicht so ausdauernd, wie noch am Dienstag.

Gegen Mittag und Nachmittag zeigt sich hier und da mal die Sonne, die Wolken verziehen sich in einigen Teilen der Insel. In anderen bleibt es bewölkt und es kann noch zu Niederschlägen kommen. Es wird immer winterlicher: Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf nur noch auf maximal 14 Grad.

In der Nacht auf Freitag kann es vor allem in der Bucht von Palma und auf der Achse von Palma nach Alcúdia regnen, sonst bleibt es trocken. Die Werte sinken auf 6 Grad in der Inselmitte bis 10 Grad an den Küsten. Der Freitag wird dann endlich einmal freundlicher. Es soll den ganzen Tag trocken bleiben, ab und an ziehen dichtere Wolkenfelder über die Insel, ansonsten wird es vielfach sonnig. An den Höchstwerten ändert sich dennoch nichts, 14 Grad ist das Maximum.

Wer nun auf eine anhaltende Wetterbesserung gehofft hat, der wird bereits am Samstag enttäuscht. Bereits am Morgen bilden sich wieder erste Schauer und Regenfälle. Gegen Nachmittag lassen die Niederschläge nach, es bleibt aber stark bewölkt. Und abends kann es wieder verbreitet tröpfeln. Der staatliche Wetterdienst Aemet warnt vor starkem Wellengang an der West-, Nord- und Nordostküste. Dafür machen die Temperaturen einen kleinen Sprung nach oben. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad, die Tiefstwerte bleiben überall im hohen einstelligen Bereich. Grund für die erneute Verschlechterung ist ein weiterer Kaltlufttropfen, eine sogenannte DANA, die über Mallorca hinwegzieht, kaum dass die andere sich verabschiedet hat. War die erste DANA regenreicher, wird die zweite vor allem mit stärkerem Wind einhergehen.

Und so bleibt es auch am Sonntag sehr durchwachsen. Es kann immer wieder zu Gewittern und Regen kommen, vor allem im Westteil der Insel und dort speziell in den Bergen. Im Osten dürfte man größere Chancen auf Wolkenlücken und trockene Stunden haben. Dafür rauschen die Temperaturen wieder nach unten. Maximal 14 Grad werden im äußersten Südwesten erreicht. Sonst schafft es das Thermometer verbreitet nur bis auf maximal 11 oder 12 Grad.

Die weiteren Aussichten sind zwar noch mit Vorsicht zu genießen, doch derzeit sieht es so aus, als sei mit Beginn der nächsten Woche das Schlimmste überstanden. Verbreitet ist Sonnenschein angekündigt, die Temperaturen steigen auch wieder an. Der Dezember schickt sich an, den November schnell vergessen zu machen.