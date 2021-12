Bürger und Besucher von Palma de Mallorca müssen auf eine, vielleicht die Attraktion der Patronatsfeiern im Januar verzichten: Das gemeinschaftliche Grillen zu Sant Sebastià fällt auch 2022 aus. Die Sicherheitsvorschriften, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, erlaubten dieses Vergnügen nicht, heißt es im Rathaus.

Vorgeschrieben ist derzeit, dass bei Massenveranstaltungen Maske getragen und Abstand gehalten werden muss, in der Öffentlichkeit Gerichte nur am Tisch serviert werden dürfen und das Essen im Stehen nicht erlaubt ist - alles Regeln, die es unmöglich machen, sich um eine Grillstelle zu drängen und die fetttriefende Wurst anschließend mit einem Stück Brot und einem Glas Wein im Stehen zu verzehren.

Kleines Trostpflaster: Vielen Bars, Cafés und Restaurants wird es erlaubt sein, ihre Tische nach draußen zu stellen, um ihre Gäste im Freien zu beköstigen. Außerdem gilt das Grillparty-Verbot nur an der sogenannten Revetla, also dem Vorabend des eigentlichen Fests zu Ehren des Stadtheiligen Sant Sebastià am 20. Januar, und nicht an den Tagen zuvor, wobei auch dann Abstand gehalten werden und möglichst im Sitzen gegessen werden soll.

Aufrechterhalten werden auch, zumindest bislang, die über die Innenstadt verteilten Konzerte an diesem Abend. Die Stadt plant derzeit auch weiterhin mit einem Umzug der Heiligen Drei Könige am 5. Januar. Dabei geht es am Straßenrand traditionell ähnlich zu wie bei deutschen Karnevalsumzügen. Vergangenes Jahr war der Besuch der "Reyes" denn auch nur im Fernsehen zu betrachten. Über etwaige weitere Maßnahmen oder Änderungen soll kommende Woche entschieden werden.