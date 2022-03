Am Dienstagmorgen (22.3.) ist in der Gesamtschule IES Guillem Colom Casasnovas in Sóller ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude musste daraufhin evakuiert werden.

Das Feuer brach am frühen Morgen im ersten Stock des Schulgebäudes aus. Nach ersten Angaben betraf der Brand zunächst einen Klassenraum, in dem Schülern das Kochen beigebracht wird. Mehrere Teams der Feuerwehr, der örtlichen Polizei und der Guardia Civil wurden daraufhin zur Schule geschickt. Der Unterricht musste unterbrochen werden. Die anschließende Evakuierung verlief ohne Probleme. Extingit un petit incendi a l'Institut Guillem Colom de Sóller. El foc ha afectat una aula però la dispersió del fum aconsella suspendre les classes el dia d'avui a tot l'institut. Una persona atesa in situ per @SAMU061IB pic.twitter.com/2xraVq3DBR — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) 22 de marzo de 2022 Bei dem Brand sollen mindestens drei weitere Räume in Mitleidenschaft gezogen worden sein, wie auch Bilder der mallorquinischen Feuerwehr auf Twitter belegen. Eine Frau musste von Sanitätern betreut werden. Weder Schüler noch Lehrer wurden verletzt.