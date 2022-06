Ein Mann ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2.6.) gestorben, nachdem er in Palma de Mallorca von einem Auto der Ortspolizei überfahren wurde. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen halb eins in der Nacht am Paseo Sagrera direkt am Hafen der Stadt. Medienberichten zufolge soll das Polizeiauto mit hoher Geschwindigkeit und Blaulicht unterwegs gewesen sein. Die Beamten waren offenbar in einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen worden. Zu dem Zeitpunkt waren Fußgänger dort unterwegs. Der Umstand, dass die Sprinkleranlagen gerade in Betrieb waren, könnte das Bremsen auf der Promenade erschwert haben. Beim Ausweichmanöver schlitterte das Auto gegen eine Bank. Diese wurde beim Aufprall zerstört.

Beamte erlitten einen Schock

Die herbeigeeilten Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzen, einen 36-jährigen Italiener und eine 35-jährige Polin ins Krankenhaus Son Espases. Der Mann erlag dort seinen Verletzungen. Das dritte Opfer, ein 25-jähriger Schweizer, wurde mit schweren Verletzungen in die Clínica Juaneda gebracht.

Die beiden Beamten im Auto blieben unverletzt, erlitten jedoch aufgrund des Vorfalls einen Schock und mussten psychologisch betreut werden. Ein Alkoholtest beim Polizisten, der am Steuer saß, fiel negativ aus. Es soll sich um einen Beamten mit langjähriger Berufserfahrung handeln. Der zweite Polizist im Auto soll jünger sein und sich in Ausbildung befinden.

Die für die Ortspolizei zuständige Stadträtin Joana Maria Adrover erklärte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, man werte derzeit die Aufnahmen von den Überwachungskameras in der Umgebung aus, um den Unfallhergang zu rekonstruieren und die Ursache zu ermitteln.

Über die sozialen Netzwerke drückte die Polizei den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus und sicherte die lückenlose Aufklärung des Unfalls zu. /pss