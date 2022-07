In der Schneiderei und dem Fundus der Showbühne Son Amar außerhalb von Palma de Mallorca ist am Dienstagvormittag (5.7.) ein Feuer ausgebrochen. Laut dem Rettungsdienst Samu061 mussten zwei Männer im Alter von 36 und 50 Jahren vor Ort mit leichten Rauchvergiftungen behandelt werden. Im Einsatz waren mehrere Löschzüge der mallorquinischen Feuerwehr, die den Brand gegen 11.30 Uhr unter Kontrolle brachten.

Wie aus einer Pressemitteilung von Son Amar hervorgeht, brach das Feuer gegen 10.45 Uhr in der Schneiderei hinter der Bühne aus. Eine neue Brandbekämpfungsanlage habe die Flammen schnell eindämmen können. Rettungskräfte hätten dann das Übergreifen des Feuers auf die anderen Räumlichkeiten verhindert. Das gesamte Personal habe evakuiert werden können. Über die leichten Rauchvergiftungen hinaus seien keine Menschen zu Schaden gekommen.

Kostüme aus früheren, aktuellen und zukünftigen Produktionen zerstört

Wie hoch der materielle Schaden sei, stehe noch nicht fest, heißt es in der Mitteilung, es seien jedoch Kostüme aus früheren, aktuellen und zukünftigen Produktionen zerstört worden. "Wir sind sehr traurig, weil ein Teil der Geschichte von Son Amar für immer verloren gegangen ist", so die Mitteilung.

Son Amar ist eine Showbühne, die sich vor allem an Urlauber wendet. Die neueste Show, "Ohalá", hatte gerade erst Premiere gefeiert. Auch deren Kostüme sind betroffen. Man werde nun alles daran setzen, die Show so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen, so Son Amar.

Son Amar ist eine zunehmend beliebte Party-Location

Die Anlage der Britin Margaret Whittaker wird in jüngster Zeit verstärkt auch für andere Events genutzt: Kürzlich gab dort TV-Makler Marcel Remus eine "Neon-Party", am 1. August will in Son Amar das Inselradio eine große Geburtstagsfeier steigen lassen. /ck