Die Hitze auf Mallorca und den Nachbarinseln bricht Höchsttemperaturrekorde: Noch nie zuvor wurden an einer Wetterstation auf den Balearen 44,5 Grad registriert.

Doch am Samstag (13.8.) hat Formentera diese Temperatur tatsächlich erreicht, wie der spanische Wetterdienst Aemet auf Twitter mitteilte. Bisheriger Spitzenreiter waren 44,2 Grad in Muro gewesen - am 3. Juli 1994.

.#Formentera pulveriza los récords absolutos de temperatura máximas en las Islas Baleares.

Nunca antes se había alcanzado 44.5ºC en ninguna estación meteorológica en el archipiélago. pic.twitter.com/geEki9MsTq — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 13 de agosto de 2022

Bislang heißester Tag des Jahres auf Mallorca

Auch Mallorca hat Rekordtemperaturen erreicht: An der UIB in Palma kletterte das Thermometer auf 41,9 Grad, in Sineu auf 41,3 Grad und in Calvià auf 40,7 Grad - so heiß war es in diesem Jahr bislang an keinem anderen Tag. In Portocolom (40,4 Grad) und Pollença (41,6 Grad) wurde speziell der Rekord für den Monat August geknackt.

Mallorca alcanza valores de máximos nunca antes registrados en ningún mes del año, en #Sineu, #Palma UIB y #Calvià.

En #Portocolom con 40.4 y #Pollença con 41.6ºC, han sido récords para un mes de #agosto, es decir, en el octavo del mes año nunca se habían alcanzado esos valores. pic.twitter.com/6fjrjQ2t2s — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 13 de agosto de 2022

Auch die Station am Flughafen von Ibiza hat einen Rekordwert seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht: 41 Grad um 14.30 Uhr (eine Stunde zuvor wurde bereits ein Rekord mit 39,9 Grad registriert).

Heißer Wind macht die Hitze noch schlimmer

Zusätzlich zu der unerträglichen Hitze, die heute auf den Inseln herrscht, macht es der heiße Wind fast unmöglich, sich draußen aufzuhalten.

Die einzige gute Nachricht dabei ist, dass diese höllischen Temperaturen nicht von Feuchtigkeit begleitet werden, so dass man dennoch weniger schwitzt als an früheren Tagen, an denen die Luftfeuchtigkeit fast 90 Prozent betrug (heute sollten es höchstens 50 Prozent sein).

Nachts gibt es natürlich keine Ruhepause, da die Mindesttemperatur bei 24 Grad Celsius liegen wird. /bro