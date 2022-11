Das Wetter auf Mallorca bleibt unbeständig. Nach einem ortsweise sonnigen Intermezzo am Sonntag (20.11.) ziehen in der neuen Woche weitere Wolken auf. Gibt es am Montagvormittag noch einen Sonne-Wolken-Mix, zieht der Himmel dann zunehmend zu, im Lauf des Tages muss mit starken Regenfällen und Gewittern gerechnet werden. Der spanische Wetterdienst Aemet hat gleich mehrere Wetterwarnungen herausgegeben. So gilt ab 12 Uhr Warnstufe Gelb an der gesamten Küste wegen hoher Wellen. Ab 18 Uhr kommt dann eine Warnstufe Gelb auf der gesamten Insel wegen starker Regenfälle, Gewitter und starker Windböen hinzu. Gerechnet werden müsse mit Windböen von 60 bis 70 Kilometern pro Stunde.

Dabei bleibt es vergleichsweise mild: Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 21 Grad in Palma und Sa Pobla, die Tiefstwerte zwischen 8 Grad in Lluc und 13 Grad in Felanitx.

In der Nacht auf Dienstag wird es dann richtig ungemütlich: Alle Warnstufen werden beibehalten, die für hohen Wellengang sogar auf Orange erhöht, und zwar bis um 8 Uhr morgens. Immer wieder unterschätzen Passanten beim Flanieren an der Küste die Kraft der Wellen. Die erwartete Windgeschwindigkeit gibt Aemet mit 70 bis 100 Kilometer pro Stunde an. Während der Wetterdienst für die Zeit ab 15 Uhr Entwarnung hinsichtlich Gewittern, Wind und Regen gibt, bleibt die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs den ganzen Dienstag in Kraft. Das Wetter beruhigt sich aber laut der Vorhersage im Laufe des Tages. Die Temperaturen sinken leicht, prognostiziert sind Höchstwerte von nur noch 18 Grad in Palma de Mallorca, die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad.

20/11 11:36 #AEMET adelanta #FMA en Baleares. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:36 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/fF6kjlK2ch https://t.co/o795xVzmrC — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 20 de noviembre de 2022

Für Mittwoch liegen noch keine Wetterwarnungen vor. Es ist zumeist bewölkt und kann ortsweise schwach regnen. Die Temperaturen steigen wieder auf Spitzenwerte von 24 Grad, in Lluc bis auf 20 Grad. Auch nachts wird es milder mit 10 bis sogar 15 Grad.

Zum Ende der Woche lässt sich dann voraussichtlich auch die Sonne wieder häufiger sehen.

Am Samstag (19.11.) hat es recht ergiebig geregnet auf Mallorca, am Morgen war sogar eine dünne Schneedecke auf dem Puig Major gesichtet worden. Die Niederschlagswerte in Litern pro Quadratmeter vom Samstag bis 19 Uhr:

39 Colònia de Sant Pere

28 Pollença

26 Muro

26 Escorca, Son Torrella

23 Escorca, Lluc

18 Son Servera

17 Artà

17 Capdepera

16 Sóller, Puerto

10 Serra d'Alfàbia

9 Petra

Am Sonntag (20.11.) zeigte sich dann wieder zunehmend die Sonne, die Temperaturen gingen aber deutlich zurück. Am kältesten war es in Campos und in Lluc mit Tiefstwerten von 5 Grad. /ff