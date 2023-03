Eine acht Meter hohe Birkenfeige ist am Montagfrüh (27.3.) an der Kreuzung der Avenida Argentina und des Paseo Marítimo in Palma de Mallorca umgestürzt. Die Äste fielen auf die Fahrbahn der gerade im Umbau befindlichen Straße in Richtung Portopí, die teilweise für den Verkehr gesperrt wurde.

Mehr zum Thema Hitze im Frühling: Mallorca steuert auf 32 Grad zu