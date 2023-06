Im Stadtteil El Terreno in Palma de Mallorca ist am späten Dienstagabend (13.6.) die Balkonreihe eines Wohnhauses eingestürzt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 23 Uhr im Carrer Corb Marí. "Es gab einen unglaublichen Krach. Wir haben uns sehr erschrocken, weil wir dachten, dass das Haus einstürzt", so ein Anwohner.

Die fünf Personen, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude befanden, mussten das Haus durch ein Fenster verlassen, da der Schutt die Tür blockierte. Verletzt wurde niemand. Die Anwohner verbrachten die Nacht bei Freunden und Verwandten. Aufräumarbeiten und Ursachenforschung Am Mittwochmorgen begannen Feuerwehrleute und Inspekteure der Stadtverwaltung mit den Aufräumarbeiten und der Ursachenforschung. Anwohner berichten, man habe die Eigentümer der Immobilie schon länger auf Feuchtigkeit und Risse an der Fassade hingewiesen. /pss