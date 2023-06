Spanien stöhnt unter der Hitzewelle. Auf dem Festland galt dieser Tage mitunter Warnstufe Rot bei Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke. Auf Mallorca ist es zwar auch heiß - es ist eben Sommer -, aber die ganz große Hitze bleibt der Insel noch verschont.

Hohe Temperaturunterschiede in der Nacht

Auffällig sind die Temperaturunterschiede nachts. In der Nacht auf Dienstag (27.6.) lagen die Tiefstwerte in den Bergen um Lluc bei 13 Grad. Am Leuchtturm von Capdepera sanken die Temperaturen hingegen nicht unter 25 Grad. Besonders an den Küsten sind Tropennächte, in denen die Tiefstwerte über 20 Grad liegen, mittlerweile normal.

Am Dienstag scheint die Sonne ohne Pause. Höchstens im Südosten um Santanyí tauchen vereinzelte Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 33 Grad in der Inselmitte, 29 bis 30 Grad an den Küsten. Der Wind weht tagsüber mäßig aus wechselnder Richtung, am Abend flaut er ab. Trotz der hohen Temperaturen und der Trockenheit hält sich die Waldbrandgefahr derzeit noch in Grenzen. Nur in einzelnen Gebieten gilt besondere Vorsicht:

Das Meer ist ungewöhnlich warm

Die Wassertemperaturen betragen derzeit 26 Grad an der Playa de Palma, 27 Grad an der Playa de Muro. Das ist für Juni extrem hoch. Der historische Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt bei etwa 22 Grad. Es ist mit wenig Wellengang zu rechnen.

Es steht die nächste Tropennacht an, laut der Aemet-Wetterkarte sogar inselweit. Auch die Tagestemperaturen steigen leicht auf 34 Grad. Der Himmel zeigt sich am Mittwoch etwas bewölkter.

Am Donnerstag ist eine Hitzewarnung möglich, derzeit hat sie Aemet noch nicht ausgerufen. In Inca sollen es 36 Grad werden. An den Küsten bleibt es kühler. Für den Freitag sagt der Wetterdienst derzeit einen kleinen Temperatursturz hervor. Die Höchstwerte liegen dann inselweit "nur" noch bei 31 Grad. Dazu gesellt sich ein Sonne-Wolken-Mix mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit.