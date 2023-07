Die erste komplette Juli-Woche beginnt mit Regen auf Mallorca: Am Montag (3.7.) startet der Tag weitgehend wolkenlos, zum Nachmittag hin ziehen immer mehr Wolken auf. Gerade in der Inselmitte und Sóller kann es immer wieder zu Niederschlägen kommen. Auch vereinzelte Gewitter werden nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen 31 Grad in Santa Maria, Inca und Pollença. In Cala Ratjada ist es mit maximal 27 Grad ein bisschen kühler.

In der Nacht auf Dienstag steht eine Tropennacht bevor. Gegen Mitternacht soll das Thermometer in weiten Teilen der Insel noch 23 bis 25 Grad anzeigen. In den frühen Morgenstunden wird es höchstens in den Bergen ein bisschen kühler als 20 Grad.

So wird das Wetter am Dienstag

Auch am Dienstag kann es vereinzelt zu Regenfällen kommen, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer als noch am Vortag. Der Himmel ist weitgehend wolkenfrei. Die Temperaturen steigen an und könnten im Norden um Pollença die 36 Grad erreichen – was für den Wetterdienst Aemet Grund wäre, Warnstufe Gelb wegen Hitze auszurufen. Im Rest der Insel liegen die Werte am frühen Nachmittag zwischen 30 und 33 Grad. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung.

Für Mittwoch und Donnerstag ist Sonnenschein angesagt. Kaum ein Wölkchen trübt den Blick. Die Höchstwerte liegen bei 34 Grad, am Donnerstag bewegt sich das Thermometer in der Inselmitte um Inca auf die 36 Grad zu. Wer es kühler haben mag, dem seien der Südwesten um Andratx sowie die Ostküste empfohlen. Die Höchsttemperaturen liegen da bei 31 Grad. Der Wind weht aus östlicher Richtung.

Wetterwarnung am Wochenende wahrscheinlich

Zum Wochenende hin dürfte es dem aktuellen Stand nach zu einer Wetterwarnung wegen Hitze kommen. Für Freitag pendeln sich die Maximalwerte noch bei 37 Grad ein, am Samstag könnten in Orten wie Inca oder Porreres die 40 Grad erreicht werden. Hier sollte man sich gut überlegen, ob man aus dem Haus geht. /pss