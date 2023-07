Gen Wochenende zieht eine heiße Luftmasse von der Sahara nach Mallorca, was zu einer Hitzewelle führen könnte. Die prognostizierten Höchstwerte des spanischen Wetterdienstes Aemet liegen derzeit knapp über der 40-Grad-Marke.

So wird das Wetter am Dienstag

Schon am Dienstag (4.7.) sollen die Temperaturen steigen, vornehmlich im Norden und Zentrum Mallorcas. In der Inselmitte um Inca sind bis zu 34 Grad möglich. An den Küsten bleibt es bei Höchstwerten um die 30-Grad-Marke kühler. Die Wassertemperatur im Meer ist nur wenig niedriger, sie beträgt an der Playa de Palma und an der Playa de Muro derzeit 27 Grad.

Sonne und Wolken wechseln sich ab, im Tagesverlauf besteht eine winzige Möglichkeit auf ein paar Regentropfen im Norden der Insel. Am Abend klart der Himmel auf. Der Wind weht schwach, nur an den Küsten etwas flotter. Die Sonne geht derzeit um 21.22 Uhr unter. Nur die Inselmitte kommt um eine Tropennacht herum, an den Küsten bleiben die Temperaturen in der Nacht über der 20-Grad-Marke.

📈🌡️Cap a finals de la setmana que ve s'entreveu l'entrada d'una massa càlida sahariana, que afegit a l'elevada insolació es pot traduir en un feixuc episodi de calor. 🥵

Anirem actualitzant info.



Mentrestant, probabilitat d'alguna precipitació aïllada, tal vegada amb tempesta. pic.twitter.com/lrsiezmVLM — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 2 de julio de 2023

Um 6.26 Uhr geht die Sonne am Mittwoch wieder auf. Der Tag startet mit blauem Himmel, im Verlauf kommen ein paar Wolken hinzu. Die Temperaturen sinken leicht auf Höchstwerte um die 32 Grad in der Inselmitte.

Beginnt am Sonntag eine Hitzewelle auf Mallorca?

Ab Donnerstag wird es dann nach und nach wärmer. Das sonnige Wetter bleibt konstant. Am Freitag und Samstag sind die Temperaturen bei höchstens 34 Grad noch recht angenehm. Ab Sonntag wird es richtig heiß. Am letzten Tag der Woche sind es nach derzeitiger Prognose 39 Grad in Inca. An den Küsten ist es bei 33 bis 35 Grad kühler. Am Montag wird die 40-Grad-Marke wohl erstmals in diesem Jahr geknackt. 41 Grad sollen es in Inca werden, 40 Grad in Sineu. Ab einer Temperatur von 36 Grad gilt auf Mallorca Hitzewarnstufe Gelb, ab 39 Grad Orange und ab 42 Grad Rot. Am Freitag oder Samstag dürfte Aemet die Warnstufen für Sonntag und Montag festlegen.

Da die derzeitige Prognose nur bis Montag reicht, ist unklar, wie lange die Hitze andauert. Änderungen sind auch noch möglich, die Vorhersage ist meist nur für die kommenden drei Tage genau.