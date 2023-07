Uralte Tradition: Das sind die besten Eisdielen auf Mallorca

„Eis war auf Mallorca schon immer unentbehrlich“, sagt Tomeu Arbona. Er muss es wissen. Der Meisterbäcker der vielfach prämierten Bäckerei Fornet de la Soca in Palma sammelt seit vielen Jahren in alten Klöstern, Herrenhäusern und Familienarchiven Rezepte, die die kulinarische Vergangenheit der Insel dokumentieren. Auch in seinem Buch „Repostería tradicional de Mallorca“ (traditionelle Nachspeisen auf Mallorca) hat das Eis einen hohen Stellenwert.

Die Geschichte des Eis auf Mallorca

In den herrschaftlichen Häusern sei vor allem Mandeleis selbst hergestellt worden. Es gilt bis heute als die Mallorca-Sorte schlechthin. In Restaurants mit mallorquinischer Küche wird es üblicherweise mit gató (Mandelkuchen) serviert, früher habe man es aber ebenso oft mit ensaimada oder cuarts (ein Biskuit ähnlicher mallorquinischer Kuchen mit Kartoffelstärke) gegessen. „Wichtig war die Kombination mit einer der Teigspeisen. Das gehörte zum Abschluss eines guten Essens im Sommer einfach dazu“, sagt Arbona. Je nach Saison sei auch Aprikosen- oder Erdbeereis auf den Tisch gekommen – man griff auf das zurück, was die Natur bot.

Die verschiedenen Arten von Eis auf der Insel

„Die ärmere Bevölkerung gönnte sich ab und an etwas vom Eiswagen, Eisdielen gab es vor dem Aufkommen des Massentourismus kaum.“ Statt teurem Mandeleis griffen die Arbeiter auf eine günstigere Abwandlung, bestehend aus Milch, Zimt und Zitronenschale zurück. In Sa Pobla ist diese sorbetartige Mischung noch heute als aigua amb neu (Wasser mit Schnee) bekannt und beliebt, in Felanitx als fresque. Eine weitere Variante namens llet freda (Kalte Milch) wird seit Anfang des 19. Jahrhunderts in der urigen Kneipe Can Patilla in Capdepera hergestellt. Das Familienrezept, das von der ganzen Insel Stammkunden anlockt, will Wirt Francisco Vives nicht verraten. Nur so viel: „Man muss die richtige Mischung aus Milch, Zimt, Zucker und Zitronenschale finden.“ Und natürlich genau den Punkt, an dem das Getränk den perfekten Zustand zwischen flüssig und gefroren erreicht hat.

Die Eisdielen

Über die Insel verteilt gibt es eine Handvoll Traditionseisdielen. Es sind heladerías (gelateria, kat.), die allen Einheimischen ein Begriff sind, vor denen man auch längere Schlangen in Kauf nimmt und die man als Ziele eines Stadtbummels oder Strandausflugs mit einbaut. Die wohl bekanntesten und auch von MZ-Testern für gut befundenen unter diesen Eisdielen sind:

Ca’n Joan de S’Aigo, Palma

Hier darf sogar behauptet werden, dass man einst das Eis noch von den nevaters, den Schneesammlern in der Tramuntana bezog. In dem im Jahr 1700 eröffneten Lokal im Carrer de Can Sanç und den zwei weiteren neueren Filialen wird das selbst hergestellte Eis in kleinen Gläsern serviert. Es gibt genau sieben Sorten, sie sind alle ein wenig süß, wie halt Tradition manchmal schmeckt, und die Stammgäste lassen sich dazu – richtig – ensaimadas und cuarts servieren. Das Glas Eis entspricht etwa zwei Kugeln und kostet derzeit 2,70 Euro.

Standorte sind: Carrer de Can Sanç, 10 (das älteste Lokal); Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre, 5 (Nähe Jaume III.) und Carrer del Sindicat, 74 (an einer Ecke der Avenidas).

Ca’n Miquel, Palma

Noch längst nicht so lange dabei, aber auch schon 40 Jahre auf dem Buckel hat die 1979 gegründete Eisdiele Ca’n Miquel. Zur Institution wurde sie mit ihrem ersten Laden, direkt an der Einkaufsstraße Jaume III. Vor einigen Jahren zog man um in ein ganz in der Nähe gelegenes, verstecktes Gässchen, genügend Stammkunden hat man ja. Große Auswahl an auch ausgefallenen Eissorten, hervorragende Qualität dank vieler Zutaten von der Insel, Sitzmöglichkeiten für ein tendenziell etwas feineres Publikum. Die Sorte, die von den Kunden am häufigsten gekauft wird, ist Gebrannte Mandeln. Die Kugel Eis kostet derzeit 3,30 Euro, wer in der Eisdiele Platz nimmt, zahlt sogar 4 Euro.

Die neue Adresse ist: Carrer dels Montcades, 9.

Heladería Colonial, Colònia de Sant Jordi

Kein Besuch in dem Urlaubsort ohne Schlange stehen an der Gelateria Colonial. Mittlerweile in dritter Generation produziert man in der an ein Hostel angeschlossenen und 1969 gegründeten Eisdiele ebenfalls eine große Bandbreite an Speiseeis – von leckerem Cremeeis über handgemachtes Eis am Stiel bis hin zu Eisgebäck, Eiskonfekt und gewagten Kreationen. Besonders beliebt ist die hauseigene Sorte Colonial, die eine Keksbasis mit Vanillegeschmack mit Schokolade und Orange kombiniert. Die einfache Kugel kostet derzeit 2,40 Euro.

Zu finden ist diese Eisdiele hier: Carrer Gabriel Roca, 9

Gelats Valls, Playa de Muro, Ca’n Butxaca, Pollença

Genauso Kult wie die Gelateria Colonial war über Jahrzehnte die schon seit 1929 bestehende Eisfabrikation Gelats Valls in Pollença. Neben dem Geschäft im Ort war vor allem ein Kiosk in Port de Pollença eine wahre Gelddruckmaschine. Dann schaffte es wohl die missliebige Konkurrenz, das Rathaus zur Schließung des Kioskes zu bewegen, und die Eigentümerfamilie zerstritt sich heillos. Heute gibt es zwei Nachfolge-Eisdielen. Eine ist mit dem Namensrecht Gelats Valls an die Playa de Muro umgezogen, die andere verblieb in Pollença, unter dem neuen Namen Ca’n Butxaca und dem neuen Standort direkt an der Plaza. Mit ausgezeichneten Eissorten sowie auch granizados – Crushed Ice mit Zitronen- oder Orangensirup – lohnen beide gleichermaßen einen Abstecher, zumal es hier auch ausgefallenere Sorten gibt, etwa Erdbeere mit Limette und schwarzem Pfeffer (bei Ca’n Butxaca). Allerdings variieren die Preise: Bei Ca’n Butxaca kostet die Kugel Eis derzeit 2,40 Euro, bei Gelats Valls 3,30 Euro.

Ca’n Butxaca befindet sich hier: Carrer Colon, 1, Pollença.

Das ist die Adresse von Gelats Valls: Avinguda de s’Albufera, 8, Playa de Muro.

Helados Garrido, Alcúdia

Auch Helados Garrido ist ein Familienunternehmen mit zwei Standorten. Der ältere befindet sich seit 1970 im Hafen in Port d’Alcúdia. Der neuere liegt im Ortskern von Alcúdia. An beiden Standorten kostet eine Kugel Eis 2,60 Euro. Urlauber kaufen besonders oft Orange mit Erdbeere.

Die Adresse im Ortszentrum lautet: Carrer del Moll, 27.

In Port d’Alcúdia ist der zweite Standort hier: Passeig Marítim, 32.

Gelat Sóller, Sóller

Kein mallorquinisches Traditionsunternehmen, weil ja von dem deutschen Unternehmer Franz Kraus (Fet a Sóller) gegründet und geführt, aber seit 1994 auch schon einige Jahre mit Qualitätseis auf dem Buckel hat die Eisfabrik Gelat Sóller. Die Kugel Eis kostet in der zugehörigen Eisdiele noch 1,80 Euro, und besonders beliebt ist im Orangental, wie könnte es anders sein, die Sorte Sol Orange.

Die Anschrift ist: Plaça des Mercat, s/n.

Eine Karte mit allen Eisdielen im Überblick

Auf einen Blick können Sie all die hier erwähnten heladerías auf dieser Karte sehen: