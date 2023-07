Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben in Palma de Mallorca einen Deutschen vorläufig festgenommen, der ein falsches Nummernschild an seinen Pkw montiert hatte. Damit wollte er offenbar verhindern, Knöllchen wegen Geschwindigkeitsübertretung zu erhalten. Gegen den Mann wird nun wegen des Vorwurfs der Dokumentenfälschung ermittelt.

Zu der Festnahme kam es bereits am vergangenen Mittwoch, wie es in einer Pressemitteilung der Nationalpolizei vom Sonntag (9.7.) heißt. Die Beamten wurden auf den 24-Jährigen im Viertel Can Pastilla an der Playa de Palma aufmerksam. Bei einer Kontrolle eines französischen Kennzeichens mussten sie feststellen, dass diese als gestohlen gemeldet war.

In Frankreich abgeschraubt

Die weiteren Ermittlungen mittels des Büros für internationale Kooperation, Sirene, ergaben, dass die Anzeige über den Diebstahl im Mai bei den französischen Behörden eingegangen war. Die Kennzeichen waren demnach in einem Ort in Frankreich von einem Fahrzeug abmontiert worden.

Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs wurden die Beamten auf zwei deutsche Kennzeichen aufmerksam, die auch mit den Daten des Fahrzeugs übereinstimmten. Der Fahrzeughalter räumte laut der Pressemitteilung gegenüber den Ermittlern ein, dass er die Kennzeichen ausgetauscht habe für den Fall, dass er in eine Radarfalle gerate, um so die Zustellung einer Geldbuße zu verhindern.

Weitere Ermittlungen

Im Fahrzeuginnern fanden die Beamten des Weiteren einen hochpreisigen Computer, wie es in der Pressemitteilung der Nationalpolizei heißt. Auch zu diesem wurden Ermittlungen eingeleitet, um den rechtmäßig Besitzer festzustellen. Der Mann wurde wegen des Vorwurfs der Dokumentenfälschung vorläufig festgenommen. Welche Strafe ihm droht, war unklar.

Ärger mit Autokennzeichen auf Mallorca ist nicht selten, wenn auch meist anderer Natur und in Form einer Ordnungswidrigkeit. So müssen Mallorca-Residenten nach einer Übergangsfrist ihr aus Deutschland mit gebrachtes Fahrzeug ummelden - kein ganz unkompliziertes Verfahren. /ff