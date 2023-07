Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Montagabend (10.7., 23 Uhr) seine Prognose für den erwarteten Höhepunkt der Hitzewelle am Dienstag (11.7.) aktualisiert. Demnach wird in weiten Teilen der Insel die Warnstufe Orange gelten. Auch wenn auf der Insel schon am Wochenende gefühlte Backofentemperaturen herrschten, begann die Hitzewelle offiziell am Montag (10.7.) und dauert mindestens bis Mittwoch. Warnstufe Orange weist hin auf ein "bedeutendes und ungewöhnliches meteorologisches Risiko, das eine gewisse Gefahr für alltägliche Aktivitäten beinhaltet".

Ausgegeben werden die Warnstufen auf Mallorca wegen Hitze im Allgemeinen nach folgenden Regeln: Gelb ab 36 Grad

ab 36 Grad Orange ab 39 Grad

ab 39 Grad Rot ab 42 Grad Wo genau die Warnstufe Orange gilt (und wo nicht) Die Warnstufe Orange gilt in der Zeit von 12 bis 19 Uhr in folgenden Gegenden der Inseln: Süden von Mallorca (inklusive Palma): bis zu 39 Grad

(inklusive Palma): bis zu 39 Grad Norden und Nordosten von Mallorca : im Allgemeinen bis zu 41 Grad

: im Allgemeinen bis zu 41 Grad Serra de Tramuntana: bis zu 39 Grad

bis zu 39 Grad Inselinneres: im Allgemeinen bis zu 41 Grad Ausgenommen von der Warnstufe Orange ist somit lediglich der Osten von Mallorca. Hier gilt Warnstufe Gelb mit lediglich 36 Grad. Achtung: In diesem Dreieck werden die absoluten Höchsttemperaturen erwartet Laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes wird es in dem Gebiet zwischen den folgenden Ortschaften im Inselinneren ganz besonders heiß. Campanet

Sa Pobla

Llubí Hier könnten die Temperaturen auf 42 Grad und darüber steigen So heiß war es am Montag auf Mallorca - Ort für Ort Auch am Mittwoch Warnstufe Orange im Süden von Mallorca Zumindest im Süden von Mallorca muss man sich auch für den Mittwoch auf Extremtemperaturen einstellen. Aemet behält hier die Warnstufe Orange zwischen 12 und 20 Uhr wegen Temperaturen von 39 Grad bei. Besonders heiß wird es in Campos. Im Inselinneren gilt am Mittwoch indes Warnstufe Gelb mit bis zu 38 Grad, ebenso wie für den Inselosten (36 Grad). Heiße Nächte Die Tiefstwerte in der Nacht sinken am Dienstag und Mittwoch kaum unter 24 Grad. Am Himmel sind kaum Wolken zu sehen, es weht ein schwacher Wind, zum Teil ist es dunstig. Auch das Meer bringt nur bedingt Abkühlung, an der Playa de Palma steigt die Temperatur auf 28 Grad. Die Hitzewelle dürfte erst am Donnerstag abklingen. /ck Wie sich die Meerestemperaturen vor Mallorca verändern - und wie sie gemessen werden