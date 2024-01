Die spanische Nationalpolizei hat am Montag (22.1.) an der Playa de Palma drei Kriminelle festgenommen, die einer organisierten Bande von Autodieben angehören sollen. Das teilte die Behörde nun in einer Pressemitteilung mit. Nach Polizeiangaben handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Die mutmaßlichen Täter sollen für 20 Diebstähle aus Fahrzeugen verantwortlich sein. Betroffen waren vor allem Urlauber, die Mallorca verlassen wollten und daher ihr gesamtes Gepäck im Auto hatten.

Mehr zum Thema Diebin an der Playa de Palma festgenommen: Sie kippte ihren Opfern Drogen ins Getränk und stahl rund 10.000 Euro