War es das schon wieder mit dem Winterwetter auf Mallorca? Vermutlich nicht, aber in den kommenden Tagen bahnt sich kein Wetterumschwung an. "Die nächsten zehn Tage wird es nicht regen und die Höchsttemperaturen bleiben ungewöhnlich hoch", twitterte der spanische Wetterdienst Aemet am Dienstag. Ein paar graue Wolken sorgen für ein wenig Wintergefühl.

Die Temperaturen in der Nacht sind regional stark unterschiedlich. In der Nacht auf Mittwoch (31.1.) waren es in den Bergen von Escorca minus 2 Grad. In Portocolom lagen die Tiefstwerte bei 14 Grad. Graue Wolken auf Mallorca, aber gewiss kein Regen Der Mittwoch ist grau gestartet. Wie Aemet schreibt, kann der Regenschirm aber daheim bleiben. Im Tagesverlauf zeigt sich die Sonne, ehe es gen Abend wieder zuzieht. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 16 bis vereinzelt 17 Grad. Nach Sonnenuntergang um 18.08 Uhr wird es kühl. Die Nacht soll kälter als zuletzt werden. Die Tiefstwerte liegen laut Wetterkarte bei 2 Grad, sicherlich ist örtlich auch Frost möglich. Auf jeden Fall wird es diesmal keine zweistelligen Temperaturen geben. Der Februar startet sonnig auf Mallorca Um 7.55 Uhr geht am Donnerstag die erste Februarsonne des Jahres auf. Nach einem nebligen Morgen scheint sie fast ungestört. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 18 Grad. Gen Wochenende bleibt das Wetter konstant. Die Temperaturen liegen knapp unter der 20-Grad-Marke und die Sonne scheint bei wenigen Wolken. Anfang der nächsten Woche können es wieder 20 Grad werden. Am Dienstag wird es erneut grau, aber trocken. Weiter geht die Aemet-Wetterprognose derzeit nicht. Sicherlich wird es im Februar aber nochmal regnen und kälter werden. Ein bisschen Winter darf auch auf Mallorca noch sein.