Lloseta, MallorcaLloseta – Wenn Sie in den nächsten Tagen eine Reise nach Lloseta geplant haben oder bereits das Vergnügen haben, sich in dieser wunderschönen Gemeinde Mallorcas aufzuhalten, dann können Sie sich auf eine Woche mit überaus angenehmen Wetterbedingungen freuen. Beginnend mit den letzten Tagen des Januars bis in die erste Februarwoche bietet Lloseta eine Palette von himmlischen Ansichten, von klarem Himmel bis hin zu sanftem, bedecktem Wolkenspiel.

Los geht es am 31. Januar 2024 mit Temperaturen um die 16°C und einem Himmel, der von aufgelockerten Wolkenformationen gezeichnet ist. Der Wind hält sich mit nur 1 km/h zurück, was für sehr ruhige Wetterverhältnisse spricht. Die Luftfeuchtigkeit misst 49% und der Luftdruck liegt bei 1034 hPa. Die Sonne begrüßt uns an diesem Tag um 6:58 Uhr und verabschiedet sich um 17:05 Uhr.

Sonnige Aussichten und stabile Temperaturen

Am 1. Februar dürfen sich Sonnenanbeter besonders freuen, denn der Tag verspricht einen klaren Himmel und mildere Temperaturen von bis zu 18°C. Bei einem sanften Wind von 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 36% ist es der perfekte Tag, um die Natur Llosetas zu erkunden oder sich an der frischen Luft zu erholen. Die Sonne strahlt schon um 6:57 Uhr über Lloseta und verweilt bis 17:06 Uhr.

Das Wetter wird am 2. Februar von einem durchgehenden Wolkenschleier dominiert, wobei die Temperaturen bei circa 15°C liegen. Ein frischerer Wind von bis zu 5 km/h wird für eine angenehm belebte Atmosphäre sorgen. Auch hier liegt die Luftfeuchtigkeit bei 59%, was das Gefühl der Frische verstärken wird. Der Tag wird von der aufgehenden Sonne um 6:56 Uhr eingeleitet und endet mit ihrem Untergang um 17:08 Uhr.

Beständiges Wetter verschönert die erste Februarwoche

In der darauf folgenden Woche zeichnet sich ein beständiges Wetterbild ab. Vom 3. bis zum 7. Februar können Besucher und Bewohner mit ausgewogenen Temperaturen rechnen. Mit Höhen zwischen 16°C und 19°C und durchgängig moderaten Windgeschwindigkeiten von 1 bis 3 km/h bleibt das Klima in Lloseta angenehm und einladend. Die Nächte versprechen ebenfalls warm zu bleiben, was abendliche Aktivitäten begünstigt.

Wir erleben am 5. und 6. Februar die Spitzenwerte dieser Wetterphase mit 19°C, was für einige sicherlich eine Einladung zum Besuch der Strände oder zur Erkundung der ländlichen Gebiete rund um Lloseta sein könnte. Die Sonnenauf- und untergangszeiten rücken täglich etwas weiter vor, was längere Tage verspricht und auch den Sonnenuntergang um 17:14 Uhr am 7. Februar einschließt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lloseta in der nächsten Woche ein perfekter Ort sein wird, um die Vielfalt der Insel Mallorca in einem gemäßigten Klima zu genießen. Die Vorhersagen weisen auf stabilen Himmel, angenehme Temperaturen und geringen Niederschlag hin, ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.1.2024, 02:34:45. +++