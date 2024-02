Nach einem sonnigen Sonntag (4.2.) startet Mallorca in eine Woche, die wettertechnisch nicht viel anders weitergeht. Frische Nächte, frühlingshafte Tage - ideales Wetter zum Flanieren und Wandern auf der Insel. Es liegen auch keine Warnstufen des Wetterdienstes vor.

Auch am Montag (5.2.) herrscht die meiste Zeit blauer Himmel, und die Temperaturen klettern laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet auf bis zu 20 Grad in der Inselmitte. In Palma werden bis zu 18 Grad erreicht, im Tramuntana-Gebirge 17 Grad. Am Morgen ist ortsweise Frühnebel möglich, der Wind weht nur schwach.

Nachts wird es zumindest im Gebirge sehr frisch, in Lluc liegen die Tiefstwerte bei 2 Grad. In Palma sinken die Temperaturen laut der Prognose bis auf 6 Grad, in Felanitx auf 9 Grad.

Wolken zur Wochenmitte

Am Dienstag gibt es einige Wolken mehr, vor allem im Süden von Mallorca. Im Tagesverlauf wird aber auch andernorts der Himmel grau. Die Temperaturen sind am Tag unverändert, die Spitzenwerte liegen zwischen 17 Grad im Tramuntana-Gebirge und 20 Grad in Sa Pobla. Nachts gibt es Tiefstwerte zwischen 4 und 9 Grad. Weiterhin Frühnebel und schwacher Wind.

Am Mittwoch dann kehrt laut der Vorhersage wieder fast überall auf Mallorca die Sonne zurück, und die Temperaturen steigen leicht. Die Spitzenwerte liegen dann zwischen 17 Grad in Lluc und 21 Grad im Gebiet von Sa Pobla. Tiefstwerte zwischen 5 und 9 Grad, Frühnebel und schwacher Wind.

Weitere Aussichten zu Wochenende

Praktisch unverändert dürfte es auch am Donnerstag weitergehen, nur ab und zu schieben sich Wolken vor die Sonne. Die Temperaturen klettern erneut auf Werte zwischen 18 und 21 Grad.

Für Freitag ist die Vorhersage noch mit Fragezeichen versehen, auf der Karte des Wetterdienstes Aemet sind jedoch für die zweite Tageshälfte Regenwolken im gesamten Inselgebiet eingetragen, die auch am Wochenende weiter das Wetter bestimmen könnten.

Wassertemperaturen

So angenehm es bei Sonne schon am Strand auszuhalten ist - mancherorts auf Mallorca sind die Playas am Wochenende schon gut besucht - so frisch sind natürlich noch die Wassertemperaturen. An der Playa de Palma werden sie mit Werten zwischen 15 und 17 Grad angegeben - nichts für Warmduscher, aber für manchereins auch angenehmes Kontrastprogramm zu den Badewannen-Temperaturen im Hochsommer.