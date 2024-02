Die Gesundheitsbehörde auf Mallorca hat am Freitag (9.2.) den Betrieb in der Hotelküche des Palma Bay Club Resort wieder erlaubt. Anfang der Woche hatten zahlreiche Gäste in dem Haus an der Playa de Palma über Brechdurchfall geklagt. Derzeit sind im Hotel hauptsächlich Rentner des spanischen Imserso-Programms untergebracht, dass Seniorenreisen fördert.

Die Entscheidung kommt dahingehend überraschend, da die Behörde kurz zuvor noch von einer Lebensmittelvergiftung als Auslöser sprach. Damit widersprach das Amt dem Imserso-Arzt und dem Hotelbetreiber, die die Schuld bei Viren sahen, die angeblich seit Wochen an der Playa de Palma umhergehen. 40 Rentner aus 20 Zimmern waren betroffen "Die Anzahl der Betroffenen und der schnelle Ausbruch des Brechdurchfalls lassen darauf deuten, dass es eine Lebensmittelvergiftung war", sagte die Generaldirektorin für Gesundheit Elena Esteban dem "Diario de Mallorca". 40 Rentner aus 20 Zimmern hatten sich vergiftet. Ein genaues Ergebnis wird in der kommenden Woche erwartet, wenn die Untersuchungen der entnommenen Proben abgeschlossen ist. Die Inspektoren fanden jedoch keine Essensreste der Speisen, mit denen die Rentner sich den Magen verdorben hatten. Dabei sind die Restaurants neuerdings verpflichtet, eine Portion des täglichen Essens für eine gewisse Zeit einzufrieren, falls eine Kontrolle ansteht. Das Gesundheitsamt will nun auch die anderen Hotels der Kette untersuchen. Restaurant hatte Mängel in kurzer Zeit behoben Bei der Kontrolle im Palma Bay Club Resort hatte der Inspektor Unzulänglichkeiten bei der Zubereitung der Speisen entdeckt. Was genau, ist unbekannt. Bei einem weiteren Check am Freitag waren die Mängel behoben und die Küche durfte wieder arbeiten. Das Gesundheitsamt bietet sich an, das Hotelpersonal im hygienischen Umgang mit Nahrungsmitteln zu schulen.