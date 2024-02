Eine wirkliche Rückkehr zum Winter-Wetter auf Mallorca war das nicht. Sturmtief Karlotta bescherte der Insel einen regnerischen Tag. Am Wochenende bleibt es zwar windig, dafür hat es sich schon wieder ausgeregnet.

Lediglich 10 Liter pro Quadratmeter regnete es in den vergangenen 24 Stunden in Bergen der Tramuntana. In Palma waren es 6 Liter, im Norden Mallorcas um Pollença blieb es gar trocken.

Die angekündigten Sturmböen von 100 km/h blieben aus. 84 km/h in Banyalbufar waren das Maximum, das der spanische Wetterdienst Aemet gemessen hat. In Palma wehte der Wind mit bis zu 64 km/h.

Karlotta brachte Mallorca eine fast schon sommerliche Nacht. In Palma sanken die Temperaturen nicht unter 15 Grad. Nur in manchen Bergdörfern waren es einstellige Werte:

Tmín (en ºC) en #Baleares#Mallorca

6 Alfàbia

8 Escorca, S.Torrella

11 Lluc

11 P.Pollença

12 Muro

12 Manacor

13 Llucmajor

13 Binissalem

13 Sta Maria

13 Artà

13 Porreres

13 Sineu

13 C St Pere

13 Sa Pobla

13 Pollença

13 Petra

13 Palma Univ

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Samstag gelten noch bis 18 Uhr Sturmwarnungen (Warnstufe Gelb wegen bis zu 70 km/h schneller Böen) im Süden, Osten und Westen der Insel. Zudem warnt Aemet vor hohem Wellengang rund um Mallorca. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Ein paar wenige Regentropfen können nicht ausgeschlossen werden. Gegen 16 Uhr setzt sich die Sonne entgültig durch.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 16 bis 17 Grad. Die Nacht auf Sonntag wird bei 9 bis 11 Grad etwas kälter. Auch am Sonntag weht noch ein kräftiger Westwind, Warnstufen gibt es aber keine.

Die Sonne scheint bei wenigen Wolken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 15 Grad. Auch in der Nacht wird es bei 5 bis 10 Grad nochmal kälter.

Bis zu 23 Grad in der neuen Woche auf Mallorca

In der neuen Woche steigen die Temperaturen Schritt für Schritt an und sollen in der Wochenmitte sogar 23 Grad erreichen. Bei einem Sonne-Wolken-Mix wird es überwiegend schön. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering. Spätestens am Dienstag hören auch die Windböen auf und Karlotta hat sich endgültig verzogen.