Die Wetterlage in Binissalem auf Mallorca zeigt sich in den kommenden Tagen von einer wechselhaften Seite. Während die Woche mit bedecktem Himmel beginnt, dürfen wir uns auf sporadische Sonnenmomente freuen, bevor das Wochenende wieder regnerische Impressionen mitbringt.

Wetterprognose für Binissalem bis zum 13. Februar 2024

Dienstag, 6. Februar 2024: Die Woche startet mit überwiegend bedeckten Wolken und Temperaturen um die 19°C. Ein leichter Wind von 4 km/h sorgt für eine angenehme Brise bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37% und einem Luftdruck von 1024 hPa.

Mittwoch, 7. Februar 2024: Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in Binissalem von einer freundlicheren Seite mit nur wenigen Wolken am Himmel. Die Temperaturen bleiben konstant bei 19°C, bei einer sehr ähnlichen Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit wie am Vortag.

Donnerstag, 8. Februar 2024: Der Donnerstag bleibt mild mit 18°C und vereinzelt auftauchenden Wolken. Der Wind nimmt etwas zu, was für ein erfrischendes Lüftchen sorgen dürfte. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 45% könnte das Wetter etwas schwüler wirken lassen.

Freitag, 9. Februar 2024 bis Sonntag, 11. Februar 2024: Das Binissalem-Wetter wird regnerisch. Der Freitag beginnt mit leichten Regenschauern, die sich über das Wochenende fortsetzen, wobei sich die Temperaturen zwischen 13°C und 9°C einpendeln. Bitte denken Sie an Ihre Regenjacke, falls Sie Ausflüge planen!

Montag, 12. Februar 2024 und Dienstag, 13. Februar 2024: Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter wieder von einer angenehmeren Seite. Mit nur vereinzelten Wolken steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 19°C an. Ein idealer Zeitpunkt, um das schöne Mallorca zu genießen.

Wochenend-Wetter in Binissalem: Regenschirme nicht vergessen!

Für das bevorstehende Wochenende sollten Besucher und Einwohner Binissalems vorbereitet sein, denn der Himmel öffnet seine Pforten und lässt leichten Regen auf die Insel nieder. Die Tageslichtphasen sind zudem verlängert, mit Sonnenaufgängen ab 6:48 Uhr und Sonnenuntergang um 17:17 Uhr am Samstag, dem 10. Februar 2024.

Die neue Woche kündigt sich bereits mit einer wohltuenden Trendwende an und bietet einen freundlichen Start in den Tag. Dennoch, es empfiehlt sich, einen Blick auf die tägliche Wetterprognose zu werfen, bevor man Aktivitäten im Freien plant.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.2.2024, 01:52:28. +++