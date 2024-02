Die Polizei auf Mallorca hat, wie erst jetzt bekannt wurde, am Donnerstag (15.2.) die Leiche eines 72-jährigen Deutschen in Peguera entdeckt. Seine Frau verbrachte offenbar tagelang mit dem Verstorbenen in der Wohnung.Wie sowohl die Guardia Civil als auch das Rathaus der zuständigen Gemeinde Calvià der MZ bestätigten, soll es sich um einen natürlichen Tod gehandelt haben. Über den Vorfall hatte zunächst das "Mallorca Magazin" berichtet.

