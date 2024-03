Die Wasserreserven auf Mallorca dürften sich in den kommenden Tagen auffüllen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat Regen angekündigt. Zudem wird es mal wieder stürmisch auf der Insel. Einzig die Temperaturen bleiben konstant.

Die Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag (7.3.) waren stark unterschiedlich. In den Bergen von Escorca gab es Minusgrade (-2 Grad), in Palma sanken die Werte nicht unter 12 Grad. Der Donnerstag ist sonnig gestartet. Im Tagesverlauf ziehen zwar ein paar dünne Wolkenschichten über die Insel, die Sonnenstrahlen dringen aber meist doch zur Insel durch. Erst in der Nacht ist es bewölkt und das Unwetter braut sich langsam zusammen.

Die Tagestemperaturen erreichen Höchstwerte von 16 bis 18 Grad. Der Wind nimmt im Tagesverlauf zu und weht kräftig aus südöstlicher Richtung. In der Tramuntana gilt ab 18 Uhr die Sturmwarnstufe Gelb. Bis zu 70 km/h sollen die Böen erreichen.

Schauer und Gewitter am Freitagmorgen

Die Nacht auf Freitag wird mild. Nur kurz sinken die Temperaturen in der Inselmitte auf einstellige Werte. Der letzte Tag der Arbeitswoche startet mit Schauern und Gewittern. Die Regentropfen sind mit Saharastaub gefüllt, der die Autos und Terrassen schmutzig macht. Ab 9 Uhr kämpft sich nach und nach die Sonne durch. Am Nachmittag ist dann schon wieder keine Wolke mehr am Himmel zu sehen. Die Temperaturen sinken leicht auf 16 bis 17 Grad.

Für den Samstag sollten keine großen Ausflüge geplant werden. Es wird den ganzen Tag grau und es regnet sich ein. In den Bergen ist ab einer Höhe von 1.100 Metern nochmal Schnee möglich. Zudem weht weiter ein stürmischer Wind aus Süden. Der Sonntag startet durchwachsen, am Nachmittag scheint zumindest etwas die Sonne. Es bleibt aber windig.

Der Sonne-Wolken-Mix zieht sich auch über den Wochenstart, wobei die Regenwahrscheinlichkeit sinkt. Es dauert noch ein paar Tage, ehe der Wind gänzlich abflaut.