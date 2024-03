So wird das Wetter auf Mallorca zu Ostern

Schlechte Nachrichten für die Urlauber, die zu den Osterferien nach Mallorca kommen. Der spanische Wetterdienst Aemet geht Stand Dienstag (12.3.) davon aus, dass es zu den Feiertagen Regenwetter auf der Insel gibt. Eine genaue Prognose dürfte es in anderthalb Wochen geben.

Aemet hat am Dienstag die Langzeitprognose für den Frühling auf Mallorca veröffentlicht. Die Jahreszeit beginnt am 20. März und dauert bis zum Sommerbeginn am 20. Juni an. Der Wetterdienst rechnet mit vergleichsweise hohen Temperaturen (als Vergleichszeitraum gelten die Jahre von 1991 bis 2020) und normalen Niederschlagsmengen. Laut Aemet liegt die Durchschnittstemperatur im Frühling auf Mallorca bei 18 Grad. Die Regenmenge lässt gen Sommer nach: Im April rechnet der Wetterdienst mit 41 Litern pro Quadratmeter, im Mai mit 33 Litern und im Juni mit 15 Litern.

So wird das Wetter im Frühling auf Mallorca

Prinzipiell soll in der ersten Hälfte des Frühlings das Wetter wechselhaft sein. Stürme und Schauer sind möglich. In der zweiten Frühlingshälfte beruhigt es sich. Die Tage werden sonniger und länger, die Temperaturen steigen. "Wenngleich Schauer, die mit Saharastaub versetzt sind, oder auch eine Hitzewelle vorkommen können", sagte Aemet-Balearen-Chefin María José Guerrero.

Zu tief wollte die Meteorologin bezüglich der Osterfeiertage nicht in die Kristallkugel schauen. "Die Daten zeigen, dass Schauer möglich sind. Die Temperaturen bewegen sich dann wohl um die 16 Grad", so Guerrero.

So war der Winter auf Mallorca

Balearenweit war es der zweitwärmste Winter seit 63 Jahren, in einigen Wetterstationen auf Mallorca gar der wärmste. Die Durchschnittstemperaturen auf den Balearen lagen bei 12,4 Grad, das sind 1,6 Grad mehr als im Vergleichszeitraum. Sowohl bei den Höchsttemperaturen wurden Rekorde aufgestellt als auch bei den niedrigsten Tageshöchstwerten. "Eine Kältewelle gab es nicht. Auch die Tage mit Frost waren wenige. Die Trockenheit hält an", sagte Guerrero.

So hat es auf Mallorca im Winter bisher 126 Liter pro Quadratmeter geregnet - 27 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Nur in der Tramuntana und in Capdepera sind die Niederschlagswerte in Ordnung. Dafür ist der März bislang regnerisch.