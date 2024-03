Wetter auf Mallorca: Nach dem Sturm steuert die Insel auf 26 Grad zu

Der Wettergott auf Mallorca stellt endlich den Ventilator aus. Nach ein paar stürmischen Tagen mit bis zu 105 km/h schnellen Windböen beruhigt sich das Wetter auf der Insel und wird gar frühlingshaft. Oder fast schon ein wenig sommerlich. Binnen einer Woche sollen die Temperaturen von 18 auf 26 Grad klettern.

Am Dienstag scheint auf dem Großteil der Insel die Sonne am blauen Himmel. Nur an der Ostküste ziehen am Nachmittag graue Wolken auf, die ein paar wenige Regentropfen bringen können. Am Abend klart es auch dort auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in der Inselmitte, 14 bis 16 Grad an den Küsten.

Leichter Frost in der Nacht auf Mallorca möglich

Die Sonne geht derzeit um 18.54 Uhr unter. In der Nacht wird es bei bis zu 3 Grad kalt. Leichter Frost kann nicht ausgeschlossen werden. Nach Sonnenaufgang um 7.01 Uhr am Mittwoch dauert es ein paar Stunden, ehe die Kälte vertrieben ist. Die Temperaturen kratzen am frühen Nachmittag an der 20-Grad-Marke, erreichen sie wohl aber nicht. Am Morgen kann es im Binnenland neblig werden, danach scheint die Sonne pausenlos.

23 Grad am Freitag, bis zu 26 Grad am Montag - dazu reichlich Sonnenschein

Am Donnerstag werden es dann in der nördlichen Hälfte Mallorcas 20 Grad. Im Südosten ist es nicht nur ein wenig kühler, sondern auch bewölkter. In den folgenden Tagen steigen die Temperaturen kontinuierlich. Am Freitag sind es schon 23 Grad bei einem Sonne-Wolken-Mix ohne Regen. Am Sonntagvormittag wird es bewölkt, die Regenwahrscheinlichkeit beziffert der spanische Wetterdienst Aemet allerdings mit 0 Prozent. Zum Start der neuen Woche sollen es dann 26 Grad werden. Für manch einen könnte das Wetter schon der Beginn der Badesaison sein. Wobei die Wassertemperatur auf Mallorca mit 14 Grad doch noch sehr niedrig ist.