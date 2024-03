Razzia gegen internationalen Drogenclan: Polizei nimmt Mallorcas Gitano-Chef fest

Die Guardia Civil hat am Mittwoch (13.3.) Carlos Cortés im Zuge einer großen Razzia gegen den Drogenhandel auf Mallorca festgenommen. "El Charly", wie der Präsident des mallorquinischen Gitano-Verbands (so heißen die Angehörigen der Roma in Spanien) genannt wird, ist der Sohn von "Tío Kiko", dem ersten Clanchef von Mallorcas "Drogendorf" Son Banya.

Ebenfalls unter den Festgenommen: Der als "prestamista" (Geldverleiher) in der spanischen TV-Serie "Gipsy Kings" bekannt gewordene Insulaner Joaquín Fernández. Dieser hatte in der Vergangenheit wiederholt Bekanntschaft mit Polizei und Justiz gemacht. Ihm war unter anderem mehrfach vorgeworfen worden, gegen säumige Schuldner handgreiflich geworden zu sein.

Razzia begann am frühen Morgen

Die Razzia startete in den frühen Morgenstunden. Auf der Liste standen mehr als 50 Durchsuchungen in Wohnungen mehreren Stadtteilen von Palma sowie in den Gemeinden Marratxí und Algaida. Insgesamt waren mehr als 200 Polizisten verschiedener Einheiten am Einsatz beteiligt.

Neben Brennpunktvierteln wie Son Gotleu und der als Drogendorf verschrienen Siedlung Son Banya wurden unter anderem auch Immobilien im bei ausländischen Investoren beliebten Küstenviertel Molinar durchsucht. Daneben wurden auch Autos kontrolliert, die in unmittelbarer Nähe der durchsuchten Wohnungen und Häuser standen.

Internationaler Bande seit Monaten auf der Spur

Die Drogenfahndung ist der internationalen Bande seit mehreren Monaten auf der Spur. Um 4 Uhr morgens klingelten die Polizisten, die Verstärkung von Einheiten vom Festland bekamen, die Leute aus dem Bett. Die Beamten werden bei ihrem Einsatz von Drogenspürhunden begleitet.

Informationen der MZ-Schwesterzeitung wurden unter anderem Kokain, Haschisch, Marihuana und Crystal Meth sichergestellt. Derzeit ist noch nicht bekannt, wie viele Personen insgesamt festgenommen wurden.