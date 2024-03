Rauch in der Kabine vermutet: Mallorca-Flieger muss nach dem Start umkehren

Die Crew hat in einem Flugzeug Richtung Mallorca am Donnerstag (14.3.) Rauch vermutet, was den Piloten zum Umkehren veranlasste. Trotz des Manövers landete der Flieger fast pünktlich in Palma.

Wie die Flugsicherheit auf X, ehemals Twitter, postet, handelt es sich um den Vueling-Flug VY3910 von Barcelona nach Mallorca, am Donnerstagnachmittag.

Einzelheiten zu dem Vorfall sind nicht bekannt. Der Pilot flog über dem Meer eine Kehrtwende. Die Flugsicherheit ermöglichte eine kurze Route bei der Rückkehr nach Barcelona.

Nur eine Minute Verspätung bei der Landung auf Mallorca

Dort stellte sich der Rauch offenbar als Fehlalarm dar. Denn wenig später startete das Flugzeug erneut und flog in einer kürzeren Route nach Mallorca. Die Piloten haben bei der Flughöhe und bei der Anflug Spielraum, sodass die Flugzeit verkürzt werden kann. So landete der Vueling-Flieger trotz des Manövers nur mit einer Minute Verspätung um 15.21 Uhr.