Endlich sauber: Flaniermeile in Palma ist frei von Graffiti-Schmierereien

Es ist ein ungewohnter Anblick: Die hohen Mauern des Klosters Santa Magdalena, die direkt an der Flaniermeile Rambla in Palma verlaufen, sind zum ersten Mal seit Jahren nicht mit Graffiti beschmutzt. Die groß angelegte Reinigungsaktion im Herzen der Inselhauptstadt war von der Stiftung Fundación Forteza-Rey initiiert und mithilfe des Denkmalschutzvereins ARCA durchgeführt worden. Auch einige Hoteliers beteiligten sich an den Kosten.

Prominente Lage

Angefangen hatten die 20.000 Euro teuren Arbeiten Ende Januar. Neben der Reinigung wurden auch einige Reparaturarbeiten vorgenommen. Das Kloster Santa Magdalena ist ein mehrstöckiges Gebäude im gotischen Stil, in das erstmals Anfang des 14. Jahrhunderts Nonnen einzogen. Die angrenzende Kirche im Stil des Barock wurde erst Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet.

Bisher waren die Mauern im Herzen von Palma de Mallorca stets mit Graffiti-Schmierereien versehen / Guillem Bosch

Zwar ist das Kloster selbst kein Touristen-Magnet. Durch seine Lage direkt an der Flaniermeile prägt es aber maßgeblich das Bild dieses Teils von Palmas Innenstadt. Neben zahlreichen Altstadtpalästen mit restaurierten Fassaden wirkten die Klostermauern an der Rambla mit den Graffiti-Schmierereien lange Zeit schmuddelig und verwahrlost. /somo