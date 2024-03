Wetter auf Mallorca: Erst Regen und Warnstufe Gelb, dann Sonne und 28 Grad

Zu sagen, das Wetter würde in der kommenden Woche wechselhaft, könnte leicht als Untertreibung angesehen werden, wenn man den derzeitigen Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet Glauben schenken darf. Vielmehr scheint es, als wolle der für diese Fragen zuständige Apostel Petrus sein ganzes Repertoire als Wetter-DJ ausspielen.

So wird das Wetter am Montag (25.3.)

Der Montag beginnt in weiten Teilen der Insel bewölkt, immer wieder dürfte es zu Schauern kommen. Auch vereinzelte Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Gegen Mittag kommt die Sonne für einige Stunden durch. Die Temperaturen liegen am frühen Nachmittag bei 21 Grad in Sóller und 18 Grad an der Ostküste der Insel. Gen Abend ziehen von Nordosten kommend Wolken über die Insel. Auch hier kann es nochmal nass werden.

Warnstufe Gelb am Dienstag

In der Nacht auf Dienstag bewegen sich die Temperaturen im oberen einstelligen Bereich. Zugleich dürfte es in weiten Teilen der Insel schütten. Die Temperaturen sinken tagsüber im Vergleich zu Montag deutlich. In Palma werden Höchstwerte um die 16 Grad erwartet, im Norden der Insel wird es mit 20 Grad ein wenig wärmer. Die Wolken bedecken den ganzen Tag über die Insel, am Abend kann es zu weiteren Niederschlägen und Gewitter kommen. Ab 12 Uhr gilt bis mindestens Mitternacht Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs an der Tramuntana-, sowie an der Süd- und Ostküste. Der Wind weht aus westlicher und südwestlicher Richtung.

Starker Wind am Mittwoch

Am Mittwoch entspannt sich die Lage am Himmel wieder deutlich, die Höchstwerte bei den Temperaturen bewegen sich bei rund 18 Grad. Allerdings bleibt es sehr windig bei gleichbleibender Richtung. Eine Wetterwarnung hat Aemet bislang nicht herausgegeben, dies könnte sich aber noch ändern.

So wird das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag weiter an. Bei weitgehend wolkenfreiem Himmel werden in Pollença bis zu 24 Grad erwartet, in Cala Ratjada 23 Grad. Etwas kühler bleibt es in den Gegenden um Andratx und Santanyí, wo das Thermometer auf maximal 19 Grad ansteigt.

Bis zu 28 Grad am Freitag

Am Karfreitag dürfte man nach aktuellem Stand ganz schön in brutzeln kommen. Für den Norden sind bis zu 28 Grad vorhergesagt, im Rest der Insel liegen die Werte bei rund 25 Grad. Die Sonne scheint ungetrübt am Himmel.