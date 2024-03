Zwei ältere Herren sterben bei Stürzen in beliebten Urlaubsorten auf Mallorca

Auf Mallorca ist es innerhalb weniger Stunden zum Tod von zwei älteren Herren gekommen. Beide Todesopfer starben bei Stürzen in Gebäuden, die sich in beliebten Urlaubsorten auf der Insel befinden.

Sturz im Treppenhaus in Cala Millor

Der erste Fall ereignete sich am Freitagabend (22.3.) in Cala Millor an der Ostküste der Insel. Ein 82-Jähriger stürzte gegen 21 Uhr durch den Schacht eines Treppenhauses in einem Wohnhaus. Anwohner hörten einen dumpfen Knall und entdeckten den Verunglückten. Eine Patrouille der Ortspolizei von Son Servera erreichte als erste den Unglücksort im Carrer Pí. Die Beamten führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch und wurden dabei telefonisch von Mitarbeitern der Gesundheitsbehörde IB Salut unterstützt.

Die Polizisten wurden später von Sanitätern abgelöst. Diese führten die lebenserhaltenden Maßnahmen weiter durch. Letztlich konnten sie aber nur den Tod des Mannes feststellen. Die Guardia Civil untersucht nun, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Zunächst gingen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus.

Passant findet leblosen Körper in Magaluf

Das zweite Unglück ereignete sich am Samstagmorgen in der bei Briten beliebten Partyhochburg Magaluf im Südwesten der Insel. Gegen acht Uhr morgens entdeckte ein Passant den leblosen Körper eines 73-Jährigen, der offenbar aus dem dritten Stock eines Hauses im Carrer Pere Vaquer Ramis gestürzt war. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Auch hier ermittelt nun die Guardia Civil die Umstände des Unglücks. Die Ermittler hoffen, dass die Autopsie hinweise auf das Geschehene liefern kann.

Immer wieder Stürze auf Mallorca

Auf Mallorca kommt es immer wieder zu Stürzen in Wohnhäusern und vor allem in Hotels. Meist handelt es sich dabei um betrunkene oder unter Drogen stehende Urlauber, die von einem Balkon oder aus einem Fenster fallen. Auch bei waghalsigen Sprüngen in den Pool kommt es immer wieder zu Todesfällen. Meistens handelt es sich um jüngere Personen.

Es ist nicht das erste Mal, dass mehrere Personen auf Mallorca innerhalb weniger Stunden bei einem Sturz ums Leben kommen. Besonders in Erinnerung geblieben ist der 12. Mai 2022, als gleich drei Menschen innerhalb von 24 Stunden starben.