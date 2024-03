Deutscher auf Mallorca festgenommen: Beziehungskrach in Palma eskaliert

Die Ortspolizei von Palma hat ein Paar festgenommen, das sich bei einer Auseinandersetzung gegenseitig verletzt hatte. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, fand der Zwischenfall bereits am Sonntag (24.3.) gegen 10.30 Uhr in einer Wohnung am Paseo Marítimo statt, wurde aber erst jetzt bekannt.

Demnach wurde eine Patrouille zum Ort des Geschehens geschickt, nachdem der Mann, ein 65-jähriger Deutscher, den Notruf gewählt hatte. Er erklärte den Beamten, dass er von seiner Partnerin, einer 25-jährigen Nigerianerin, mit einem Messer bedroht worden sei. Die Freu derweil berichtete, der Mann habe ihr Handy genommen und es vom Balkon heruntergeworfen. Das Mobilfunkgerät war auf der Markise eines Restaurants gelandet.

Buss- und Kratzwunden

Der Mann wies eine Bisswunde an der Brust auf, die Frau hatte Kratzwunden am Hals. Die beiden wurden wegen geschlechterspezifischer beziehungsweis häuslicher Gewalt verhaftet. Da die Auswertung der Situation der Frau eine mittlere Bedrohungslage ergab, wurden die entsprechenden Protokolle gegen geschlechterspezifischer Gewalt in die Wege geleitet.