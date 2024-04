Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Sonntag (14.4.) vier Taschendiebe im Alter von 18 und 19 Jahren festgenommen. Das geht aus einer am Donnerstag verschickten Pressemitteilung hervor. Die Männer hatten es auf Urlauber an der Playa de Palma abgesehen. Bei einem Teil der Opfer handelt es sich einem Sprecher der Nationalpolizei zufolge um Deutsche.

Eine Polizeistreife beobachtete in den Morgenstunden einen jungen Mann, der auf dem Mäuerchen saß, das den Strand von der Promenade trennt. Er hatte eine Gruppe Urlauber fest im Blick, die im Sand lagen. Der Mann nutzte einen unachtsamen Moment, um sich heranzuschleichen und eine Tasche zu stehlen. Die Polizei nahmen ihn umgehend fest und gab dem Eigentümer das Diebesgut zurück. In der Tasche befand sich Bargeld und ein Handy. Der Festgenommene war bei der Polizei bereits aktenkundig. Mit einer Umarmung Ballermann-Urlauber abgelenkt In der gleichen Nacht beobachtete eine Streife drei Männer, die auf eine bekannte Masche zurückgriffen. Sie umarmten Passanten und lenkten sie ab, um nebenbei Wertsachen aus den Taschen ziehen zu können. Die Polizei bezeugte gleich mehrere Versuche. Schließlich waren die Diebe erfolgreich und ergatterten ein Handy und eine Brieftasche. Als einer der Urlauber den Diebstahl bemerkte, flohen die Männer und versteckten die Wertsachen unter einem geparkten Auto. Die Polizei konnte sie festnehmen. Zwei von den drei Dieben waren bereits vorbestraft. Mit der Partysaison machen sich auch mehr Taschendiebe ans Werk Mit den Opening-Partys des Bierkönigs und Megaparks beginnt für die deutschen Urlauber die Feiersaison. Das ist aber auch die Hochzeit der Taschendiebe, die bei angetrunkenen oder im Rausch schlafenden Partygängern einfache Opfer finden. In dieser Saison soll es ein höheres Polizeiaufgebot an der Playa de Palma geben, um die Kleinkriminalität und die Exzesse der Saufurlauber besser zu unterbinden.