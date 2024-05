Parc de Llevant auf Mallorca - hat jemand etwas von der Erweiterung mitbekommen?

Es gibt meist nachvollziehbare Gründe, wenn Projekte nicht oder nur zäh vorankommen. Doch im Fall des Parc de Llevant auf Mallorca ist die Passivität der öffentlichen Verwaltung haarsträubend.

Zum einen, weil die Landesregierung – die linke von vorher, aber auch die konservative von jetzt – mit den Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit selbstbewusst hausieren geht, im Wahlkampf genauso wie in der Tourismuswerbung. Zum anderen, weil praktisch gar nichts passiert ist, seitdem Mallorcas wohl unberührtestes und abgelegenstes Naturschutzgebiet vor mehr als einem Jahr so massiv erweitert wurde.

Hinweisschilder vor Ort sind noch „in Planung“. Die Website der balearischen Naturschutzgebiete, die genauso ehrgeizig konzipiert wie schlecht gepflegt ist, verschweigt die Erweiterung weiterhin. Es wird also nicht einmal so getan, als ob etwas getan würde – von den eigentlichen Aufgaben eines Schutzgebiets im Sinne der Natur und der Besucher ganz zu schweigen. Ob einer der Besucher der übervollen Cala Agulla wohl schon gemerkt hat, dass er sein Handtuch jetzt in einem Naturschutzgebiet ausbreitet? Die Passivität ist auch deswegen so ärgerlich, weil mit der Touristensteuer eigentlich Mittel zur Verfügung stünden, die freilich ein vorzeigbares Projekt zur Beantragung voraussetzen.

Wie es besser laufen könnte, zeigen andere Naturschutzgebiete auf Mallorca. Eifrig geforscht, instand gehalten, kontrolliert und kommuniziert wird beispielsweise auf Sa Dragonera, dem Eiland just am anderen Ende der Insel, in Mallorcas Südwesten, der nicht unbedingt für Ursprünglichkeit steht.

Echter „Drache“ auf der Insel Sa Dragonera. / Frank Feldmeier

Solo humo en el Parc de Llevant

Suele haber razones comprensibles por las que los proyectos no avanzan o solo lo hacen lentamente. Sin embargo, en el caso del Parc de Llevant, la pasividad de la administración pública pone los pelos de punta.

Por un lado, porque el Govern –el de izquierdas de antes, pero también el conservador de ahora– se vanagloria con la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad, tanto en las campañas electorales como en la publicidad turística. En segundo lugar, porque prácticamente no ha pasado nada desde que el parque natural más virgen y remoto de Mallorca se amplió de forma masiva hace más de un año.

Los carteles siguen „en fase de planificación“. La página web de los parques en Baleares, tan ambiciosamente concebida como mal mantenida, sigue sin mencionar la ampliación. Ni siquiera se finge que se esté haciendo algo, por no hablar de las verdaderas tareas en pro de la naturaleza y de los visitantes. Es más que dudoso que alguno de los visitantes de la masificada Cala Agulla sepa que ahora está extendiendo su toalla en un parque natural. La pasividad es aún más escandalosa porque el impuesto turístico permitiría disponer de recursos, que, desde luego, requerirían para solicitarlos de un sólido proyecto.

Otras zonas naturales de Mallorca demuestran que las cosas podrían ir mejor. Por ejemplo, en Sa Dragonera, islote situado justo en el otro extremo de la isla, en el suroeste de Mallorca, que no es necesariamente sinónimo de naturaleza virgen, se investiga, se protege, se vigila y se comunica con entusiasmo.

