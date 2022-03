Angesichts des Stroms von Geflüchteten aus der Ukraine hat der Inselrat auf Mallorca die Bevölkerung aufgerufen, Hilfsangebote über die offiziellen Kanäle zu bündeln. Damit dies gelingt, können sich Haushalte, die geflüchtete Familien aufnehmen wollen, an eine zentrale Stelle wenden. Die Anrufe werden unter der Hotline +34 900 100 444 angenommen. Das mallorquinische Sozialinstitut Imas informiert dann über das weitere Vorgehen, unter anderem die Voraussetzungen für die Unterbringung von Ukrainern.

Bis Freitag hatten sich nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" 43 Haushalte an den Inselrat gewandt, die bereit sind, Kinder aufzunehmen. Sechs weitere wollen ganze Familien aufnehmen, drei stellen zudem leerstehende Wohnungen zur Verfügung.

Unterdessen kamen am Freitag 73 Geflüchtete auf Mallorca an, die ein Dutzend mallorquinischer Freiwilliger von der Grenze der Ukraine abgeholt hatte. Vorausgegangen war die Lieferung von Hilfsgütern mit vier Lkw und einem Pkw. Die Unterbringung in Gastfamilien wird größtenteils von der Hilfsorganisation Per Ells organisiert.

Bislang wurden rund 300 Geflüchtete im sogenannten Covid-Hotel auf Mallorca untergebracht. Der Vertrag der Hotelführung mit der Landesregierung über die Nutzung des Gebäudes läuft jedoch Ende des Monats aus, die Menschen sollen deswegen nach Möglichkeit ebenfalls an Privatfamilien vermittelt werden.

Die Solidarität der Bevölkerung müsse durch die öffentlichen Institutionen koordiniert und strukturiert werden, betonte Inselratsrpäsidentin Catalina Cladera. Das sei zur Sicherheit aller Beteiligten sowie zur Beschleunigung der Hilfe nötig. Der Inselrat verweist zudem darauf, dass noch nicht absehbar sei, wie lange die Geflüchteten untergebracht werden müssten, womöglich länger als ein Jahr. Zumindest sollen sich die Gastgeber auf einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten einstellen.

Laut Cladera hat der Inselrat eine Summe von insgesamt rund 5 Millionen Euro den Gemeinden zur Verfügung gestellt, damit diese ihre Sozialleistungen für Geflüchtete ausweiten können. /ff