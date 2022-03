Kunstwerke kaufen und damit der Ukraine helfen: In der kommenden Woche ist das auf Mallorca gleich bei zwei Veranstaltungen möglich. 58 Künstlerinnen und Künstler von der Insel haben sich zusammengeschlossen, um im Kulturzentrum Sa Nostra in Palma (Carrer Concepció, 12) ihre Werke (Malerei und Skulptur) zugunsten von Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet zu versteigern. Das Event names "Solidart" kombiniert Ausstellung und Auktion und findet von Montag (28.3.) um 19.30 Uhr bis Donnerstag (31.3.) um 18 Uhr statt. Gebote können über den ganzen Zeitraum hinweg eingehen.

Wer ein Kunstwerk für den guten Zweck ersteigern möchte, kann das bei einer sogenannten "stillen Auktion" tun, bei der der Erlös nicht an die Künstler geht, sondern direkt auf das Konto einer gemeinnützigen Organisation, die Geflüchteten aus der Ukraine hilft. Es wird eine Liste mit NGOs und Hilfsprojekten für die Ukraine geben, und der Meistbietende, der das Werk mit nach Hause nimmt, entscheidet, welche Organisation er mit dem Betrag unterstützt. Darunter ist auch die von Bürgern der Insel mobilisierte „Ukrainian Aid Association“.

Startpreis für alle Werke 100 Euro

Was den Ablauf betrifft, so wird jedes Werk auf einem Tisch mit einem Blatt Papier versehen, auf dem der Name des Künstlers, der Titel, die Nummer des Werks und der Startpreis angegeben sind, der für alle Werke 100 Euro beträgt und der dann in 100er-Schritten steigt.

Die Interessenten schreiben ihre Gebote auf den besagten Zettel, hinterlassen Kontaktdaten und können den Verlauf der Auktion über eine Telefonnummer verfolgen, die ihnen während der Ausstellungstage zur Verfügung gestellt wird. Diejenigen, die die Werke schließlich erwerben, müssen den Betrag direkt auf die Hilfskonten der NGOs einzahlen, die auf der Website der CaixaBank aufgeführt sind. Zur Abholung der gekauften Kunstwerke muss ein Zahlungsnachweis vorgelegt werden.

Koordiniert und gefördert wird die Aktion vom Künstler und Professor Max Cantrell und der Autorin und "emocional coach" Patricia Chinchilla.

Art for Ukraine in Son Maciá

Eine weitere Ausstellung mit Auktion beziehungsweise Verkauf gibt es am 1. April im Restaurant Ca’n Pelut in Son Maciá, Beginn ist um 19 Uhr. Die Initiative zur Aktion "Art for Ukraine" kommt von Mallorca-Residentin Bianca Tarantino. Der Deutsche Marcus Goedden stellt sein Lokal für das Event zur Verfügung.

Bei der Veranstaltung werden Gemälde des Künstlerpaars Ira Tsantkidou und dem Ukrainer Wlad Safronow ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Auch die Künstlerin Sandra Janet Carl hat sich angeschlossen und stiftet drei ihrer Werke. Der Erlös wird zu 100 Prozent gespendet.

Das Eintrittsgeld für den Abend beträgt 25 Euro pro Person, dafür gibt es ein Buffet und freie Getränke – gesponsert vom Restaurantbetreiber, sodass letztlich auch diese Einnahmen gespendet werden. Dazu gibt es Musik von DJ Jake Tarantino. Anmeldung unter E-Mail: art4ukraine@mediapoolmallorca.com