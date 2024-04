Hochrangiges Regierungsmitglied betreibt illegales Landhotel auf Mallorca

Erneut fällt ein hochrangiges Mitglied der konservativen Landesregierung durch fragwürdiges Verhalten auf: Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (19.4.) berichtet, betreibt der Generaldirektor für Transparenz, Jaume Porsell, ein illegales Landhotel (agroturismo). Konkret handelt es sich um das Anwesen Sa Vinya in der Gemeinde Andratx. Dieses wird auf einer eigenen Website beworben, beim entsprechenden Register für touristische Unterkünfte des Inselrats allerdings nicht gelistet.

Keine Lizenz

Laut "Diario de Mallorca" hat die Verwaltungsgesellschaft des Hotels einen Antrag auf Zulassung des Landhotels gestellt, dieser wurde allerdings noch nicht genehmigt. Beauftragt mit der Überprüfung der Umwidmung ist die Umweltkommission. Dabei handelt es sich um ein Gremium, dass die Balearen-Regierung so schnell wie möglich abschaffen möchte. Der Antrag wurde erst im Dezember 2023 gestellt, als Porsell schon im Amt war.

Zudem hat die Gesellschaft, die das Hotel betreibt – und die sich laut Unternehmensregister zu hundert Prozent touristischen Aktivitäten widmet –, keine touristische Lizenz. Sie hat nicht mal eine selbstverpflichtende Erklärung (eine so genannte DRIAT) eingereicht, die einer der ersten Schritte zum Erlangen einer solchen Lizenz Voraussetzung ist. Durch die fehlende Erlaubnis verstößt Porsell gegen den Artikel 120 des balearischen Tourismusgesetzes. Dies kann in schweren Fällen zu Strafen von 40.000 bis 400.000 Euro führen.

Verstoß gegen Unvereinbarkeitsverordnung

Doch das ist nicht das einzige Problem für Porsell, der zwischen 2006 und 2007 sowie zwischen 2015 und 2017 Bürgermeister von Andratx war. Denn durch den Umstand, dass dieser als Geschäftsführer der Gesellschaft im Handelsregister geführt wird, verstößt er gegen die Vorgabe, dass hochrangige Mitglieder der Regierung keinen Nebenbeschäftigungen nachgehen dürfen.

Zuletzt hatte Wohnungsministerin Marta Vidal gegen ebenjene Vorgabe verstoßen, da sie Monate nach der Amtseinführung noch als Geschäftsführerin zweier Immobiliengesellschaften geführt wurde. Die Ironie: Porsell ist qua seines Amtes für die Verwaltung des Portals zuständig, auf der die hochrangigen Regierungsmitglieder ihre Vermögensverhältnisse und Beteiligungen angeben müssen.

Auf Anfrage des "Diario de Mallorca" bestritt Porsell, der Geschäftsführer der Gesellschaft zu sein. "Es ist egal, was im Handelregister steht. Ich kann es belegen." Auch erklärte er, alle Anträge, inklusive der DRIAT, seien eingereicht worden. Auch bestritt er, dass das Haus schon vermietet würde. "Man kann nicht reservieren." Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, war es am Donnerstag noch möglich, online eine Reservierung vorzunehmen. Am Freitag scheint sich etwas geändert zu haben. Unter "Buchungen" wird man – auch auf Deutsch – gebeten, eine E-Mail zu schreiben. /pss