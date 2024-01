Die spanische Regierung will die Kinder des Landes besser vor den Gefahren der digitalen Welt schützen. Der Ministerrat beschloss am Dienstag (30.1.) in Madrid die Gründung eines 50-köpfigen Expertenausschusses, der in den nächsten sechs Monaten eine Lagediagnose erstellen und einen Aktionsplan erarbeiten soll, wie die linke Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez nach der wöchentlichen Sitzung des Kabinetts mitteilte.