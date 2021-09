Das sieht richtig gut aus, was Fußball-Drittligist Atlético Baleares da in der neugegründeten Primera División RFEF so anstellt. Am zweiten Spieltag gewann das Team von Trainer Xavi Calm auch die zweite Saisonbegegnung mit 4:1 gegen den Zweitliga-Absteiger Albacete. Dem Team aus Südostspanien hatte man vor der Saison den direkten Wiederaufstieg zugetraut.

Atlético Baleares drückte von Beginn an gleich richtig aufs Tempo und ging bereits in der 5. Minute per Foulelfmeter durch Dioni in Führung. Torhüter Rosic hatte einen Spieler von Atlético Baleares von den Beinen geholt. Doch es dauerte nicht lange, da schlug Albacete zurück. In der 12. Minute glich Jordi Sánchez die Führung der Hausherren aus.

Fortan tat sich das Team des deutschen Präsidenten und Eigentümers Ingo Volckmann schwer, Albacete schien gefährlicher zu werden. Genau in dieser Phase rissen die Gastgeber das Spiel aber wieder an sich und wurden belohnt: In der 33. Minute köpfte Olaortua nach einer Ecke zum 2:1 ein, und nur acht Minuten später war erneut Dioni zur Stelle und markierte die 3:1-Pausenführung.

Und nach der Halbzeit ging es direkt so weiter. Canario, einer der herausragenden Spieler des Tages, hämmerte in der 51. Minute nach einer tollen Einzelaktion den Ball an die Latte der Gäste. Wieder passte Dioni am besten auf und verwertete den Abpraller zum 4:1. Atlético Baleares ließ es fortan etwas ruhiger angehen, hätte aber trotzdem noch das 5:1 schießen können. Rosic schmiss sich aber in den Schuss von José Fran. So blieb es beim deutlichen 4:1, das die rund 1.000 Zuschauer mit begeistertem Applaus feierten.

Nach dem 2:0 in Cornellà und dem deutlichen Sieg über Albacete ist der Saisonstart für Atlético Baleares perfekt verlaufen. Mit sechs Punkten führt das Team die Tabelle an und untermauert damit die Aufstiegsambitionen. Das nächste Spiel findet am 12. September (Uhrzeit noch nicht festgelegt) ebenfalls im heimischen Estadi Balear gegen Villarreal B statt. /jk