Auswärts läuft es derzeit nicht für Atlético Baleares. Das Team des deutschen Besitzers Ingo Volckmann hat am Sonntag (6.2.) die dritte Pleite in Folge in der Fremde hinnehmen müssen. Gegen Sabadell gab es ein müdes 0:1.

Jacobo entschied in der 57. Minute mit seinem Treffer das Spiel und brachte der Heimelf, die gegen den Abstieg spielt drei Punkte. Für Atlético Baleares ist das ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf. Die Volckmann-Truppe steht auf dem vierten Platz, der für die Play-offs berechtigt. Der Rückstand zum ersten Platz, der den direkten Aufstieg bedeutet, beträgt fünf Punkte. Weiter geht es erneut auf fremden Platz. Das Inselteam reist am Sonntag (13.2.) nach Sevilla und spielt beim Tabellenletzten Betis B. /rp