Als Fan einer vermeintlich kleinen Mannschaft ist man vor Spitzenspielen meist im Zwiespalt. Einerseits ist die Begeisterung da, weltbekannte Fußballer live im Stadion zu erleben. Auf der anderen Seite gibt es für die eigene Mannschaft in wohl neun von zehn Fällen eine ordentliche Abreibung, was die Vorfreude trübt. Real Mallorca empfängt am Montag (14.3., 20 Uhr) den Tabellenführer Real Madrid. Die Königlichen kommen nach dem Triumph im Champions League-Achtelfinale gegen PSG mit reichlich Selbstvertrauen auf die Insel. Die Mallorquiner hoffen auf jenen einen der zehn Fälle, in denen alles klappt. Wie schon vor zweieinhalb Jahren.

Für 500 Euro am Spielfeldrand

Die Zulassungsbeschränkungen für die Stadien wurden aufgehoben. Real Mallorca darf erstmals nach Ausbruch der Pandemie wieder alle Sitze füllen. Tickets gibt es unter entradas.rcdmallorca.es je nach Kategorie für 140 Euro bis 250 Euro pro Vollzahler. Wer ganz nah am Spielfeld im VIP-Corner sitzen möchte, muss 500 Euro bezahlen.

Für den stolzen Preis können die Fans das weiße Ballett bewundern. Nachdem die Königlichen in der Vorsaison noch hinter dem Stadtrivalen Atlético Madrid das Nachsehen hatten, sind sie in dieser Spielzeit auf Titelkurs. Die übliche Konkurrenz FC Barcelona und Atlético Madrid ist mit je 15 Punkten Rückstand fast schon außer Reichweite. Lediglich der FC Sevilla stellt mit acht Zählern weniger eine kleine Bedrohung im Kampf um die Meisterschaft dar.

Trainer Carlo Ancelotti, der nach 2015 im Sommer zu seiner zweiten Amtszeit in der Hauptstadt angetreten ist, hat im Vergleich zu Vorgänger Zinédine Zidane gar nicht mal viel verändert. Der Italiener ist sowieso nicht als großer Taktiker bekannt, sondern für sein Talent, die Stars im Team bei Laune zu halten. Zudem profitiert er davon, dass sich in dieser Saison kaum Spieler verletzt haben.

Die Aufstellung des Real Madrid beim Spiel gegen Real Mallorca scheint klar

Wie in den vergangenen Jahren stellt sich die Mannschaft auf den meisten Positionen fast von allein auf. Im Tor ist der Belgier Thibaut Courtois unangefochten. In der Abwehr ist Neuzugang David Alaba nach dem Abgang von Sergio Ramos der Chef. Neben ihm verteidigen Ferland Mendy, Éder Militão und Dani Carvajal. Im Mittelfeld thront das ewige Dreigestirn aus Casemiro, Luka Modric und Toni Kroos. Im Angriff wirbelt der Brasilianer Vinícius Júnior. Der 21-Jährige hat in dieser Saison endgültig den Durchbruch geschafft und ist laut der Datenbank transfermarkt.de mit einem geschätzten Marktwert von 100 Millionen Euro der teuerste Spieler der Liga. 13 Tore und sieben Vorlagen stehen in dieser Spielzeit bislang auf seinem Konto. Nur sein Sturmkollege Karim Benzema hat mit 19 Treffern öfter genetzt. Der Franzose zeigt auch mit 34 Jahren keine Altersschwächen und ist mittlerweile Kapitän der Madrilenen.

Real Mallorca gegen Real Madrid: Marco Asensio ist wieder gefragt

Nur auf dem rechten Flügel herrschte lange Zeit ein Fragezeichen. „Auf dieser Position suche ich je nach Gegner einen Spieler aus“, sagte Ancelotti zu Saisonbeginn über die vakante Stelle. Mittlerweile hat sich aber der Mallorquiner Marco Asensio festgespielt. Nach durchwachsenen Jahren mit vielen Verletzungen befindet sich der 26-Jährige im Aufwind und hat Eden Hazard und Gareth Bale, für die je mehr als 100 Millionen Euro Ablöse flossen, auf die Bank verdrängt. Sieben Tore gelangen Asensio in dieser Saison, drei davon beim 6:1-Sieg in der Hinrunde gegen Real Mallorca.

„Mir war klar, dass der Saisonbeginn etwas kompliziert wird, da ich wegen meiner Teilnahme bei den Olympischen Spielen nur eine Mini-Vorbereitung hatte“ sagte Marco Asensio der Zeitung „As“. „Ich hatte mir vorgenommen, ab Oktober wieder voll auf der Höhe zu sein. Und so kam es auch.“ Für Asensio ist es eine richtungsweisende Saison. Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis 2023. Wenn Real Madrid den Flügelspieler verkaufen will, bietet sich im Sommer die letzte wirkliche Chance für ein lukratives Geschäft. Zuletzt kursierten Gerüchte um ein Interesse der italienischen Clubs AC Mailand und Juventus Turin.

Wenn die Madrilenen weiter auf Asensio setzen wollen, käme eine Vertragsverlängerung infrage. Dagegen spricht, dass die Königlichen im Sommer eine große Transferoffensive planen. Die Verpflichtung von Kylian Mbappé halten Experten fast schon für sicher. Immer wieder wird auch der Name Erling Haaland gehandelt. Für Asensio bliebe dann kein Platz mehr. „Ich habe keinen Abgang geplant“, sagt der Mallorquiner. „Ich will an der Seite der besten Spieler der Welt spielen und große Fußstapfen in Madrid und im spanischen Fußball hinterlassen.“

RCD gegen Real Madrid: Mit der Sensation aus der Krise

Real Mallorca weiß, wie man die „großen“ Clubs ärgern kann. Beim bislang letzten Gastspiel der Madrilenen auf der Insel sorgte Lago Júnior für den 1:0-Sieg. In dieser Saison haben die Mallorquiner den amtierenden Meister Atlético Madrid im Wanda Metropolitano gestürzt. Die Vorzeichen sind ähnlich. Wie schon im Dezember steht der Verein mit dem Rücken zur Wand. Am Sonntag (6.3.) hat Real Mallorca mit der 3:4-Pleite gegen Celta Vigo das dritte Spiel in Folge verloren. Das Polster auf die Abstiegsplätze ist auf zwei Punkte geschmolzen.