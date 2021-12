Diesen Sieg konnte man so nicht erwarten: Fußball-Erstligist Real Mallorca hat am Samstagabend (4.12.) mit 2:1 beim Titelverteidiger Atlético Madrid gewonnen. Und das Beste daran: Die drei Punkte sind sogar verdient, das Team von Trainer Luis García Plaza machte im spektakulären Stadion Wanda Metropolitano ein zumindest über weite Strecken sehr gutes Spiel.

In der ersten Halbzeit entwickelten die Hausherren zunächst viel Druck und wollten schnell ein Tor vorlegen. Je mehr Zeit verstrich, ohne dass dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt war, desto besser kam Real Mallorca ins Spiel. Die Gäste boten dem scheinbar übermächtigen Vorjahresmeister die Stirn und erarbeiteten sich vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit selbst einige Torchancen, die beste verpasste Abdón nach einem tollen Pass in die Spitze. So ging es mit einem verdienten 0:0 in die Pause.

Und auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel am Geschehen, Real Mallorca hatte die Sache im Griff und ließ die Hausherren nicht gefährlich vors Tor kommen. Das änderte sich dann aber etwa ab der 55. Minute. Atlético Madrid wurde immer zielstrebiger und tauchte mehrmals vor allem in Person von Cunha vor dem Kasten von Torhüter Manolo Reina auf. In der 68. Minute musste sich der Schlussmann dann geschlagen geben. Cunha zirkelte eine Hereingabe von Koke ins Tor von Real Mallorca.

Die Gäste zeigten sich nicht geschockt vom Rückstand und versuchten, mutig weiter nach vorne zu spielen. Der Lohn dann in der 80. Minute: Nach einer Flanke von Kang In Lee traf Franco Russo mit einem herrlichen Kopfballtor zum Ausgleich. Als alles schon auf das Unentschieden hindeutete und Manolo Reina sogar die gelbe Karte wegen Zeitspiels sah, traf der Japaner Take Kubo in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 für Real Mallorca. Nach einem Pass von Ángel sprintete Kubo beinahe über das halbe Feld und überwand schließlich auch Torwart Oblak.

Die drei Punkte sind Gold wert für Real Mallorca, vor allem nach der schwachen Serie von sieben sieglosen Partien in Folge. Das Team von Trainer Luis García Plaza stockt sein Punktekonto nach dem 16. Spieltag auf 19 auf und hat damit, allerdings bevor die Abstiegskandidaten im Einsatz waren, sieben Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die nächste Begegnung steht am Freitag (10.12.) um 21 Uhr daheim im Stadion von Son Moix gegen Celta de Vigo aus Galicien an.