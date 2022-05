Prominente wollen im Urlaub meist unerkannt bleiben. Bei den Fußballprofis am Ballermann ist das anders. Insofern man sie überhaupt als prominent bezeichnen darf. Wer dieser Tage an der deutschen Partymeile zugegen ist, hat gute Chancen, auf bekannte Spieler zu treffen. Meistens steckt unter dem Trikot mit Namen drauf auch wirklich der Spieler drin.

Fast schon zu auffällig ist Manuel Riemann. Der Torwart des Bundesligisten VfL Bochum scheint ein Stammkunde der fliegenden Händler zu sein. Gleich mehrere bunte Sonnenbrillen hat er auf dem Kopf. Das blaue Trikot mit der Rückennummer 1 leuchtet am Strand direkt vor dem Balneario 6 auf. Bei den Schmuddelsongs des spanischen Ballermann-Sängers Manolo zeigt sich der Keeper textsicher. Zu feiern hat Riemann einiges. Er hat eine starke Saison gespielt und mit den Bochumern die Klasse gehalten.

Vielleicht lernt Riemann auf der Insel direkt einen neuen Teamkollegen kennen. Stürmer Philipp Hofmann sagte der "Badische Neueste Nachrichten", dass er mit seinem Kumpel, dem Nationalspieler David Raum, auf Mallorca Urlaub machen wird. Hofmann wechselt zur kommenden Saison von Karlsruhe zu Bochum.

Die Kölner sind eigentlich wie immer stark vertreten. "Spieler von der ersten Mannschaft habe ich aber noch nicht gesehen", sagt ein Fan, der eine riesige Fahne des FC am Strand montiert hat. Die Kölner haben in der abgelaufenen Saison die Qualifikation für die Conference League geschafft. Den internationalen Wettbewerb verpasst haben die Hoffenheimer, die ein paar Meter weiter am Strand lümmeln.

Viele unterklassige Clubs

Ansonsten wirkt es fast wie ein organisiertes Treffen von unterklassigen Clubs. Wer vom Strandhäuschen am Balneario 6 wenige Meter nach rechts oder links geht, sieht die Fußballer scharenweise auf dem Mäuerchen sitzen. Magdeburg feiert den Aufstieg in die zweite Liga, Hansa Rostock den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. 1860 München wäre gern aufgestiegen, feiert aber trotz des Scheiterns eine solide Saison. Den ein oder anderen Seitenhieb muss sich der FC Ingolstadt anhören, der in die dritte Liga absteigt.

Dort können sie schon mal bei Viktoria Köln, SC Verl oder Saarbrücken nachfragen, wie das so ist. Aus der Regionalliga sind unter anderen Drittliga-Aufsteiger Rot Weiß Essen, VfR Aalen oder Alemannia Aachen da. So kurz nach Saisonende könne man schonmal ausgelassen feiern und den strikten Trainingsplan etwas vernachlässigen, meint ein Spieler von Aalen. Bleibt nur die Frage, ob eher Megapark oder Bierkönig.

Oliver Bierhoff in Camp de Mar

Nicht an der Playa, aber ebenfalls auf der Insel ist Oliver Bierhoff. Der Geschäftsführer der deutschen Nationalmannschaft war in der vergangenen Woche in Camp de Mar. Ob beruflich oder im Urlaub ist nicht bekannt. Eine MZ-Anfrage beim DFB blieb unbeantwortet.

Das Heimspiel von Real Mallorca ließ sich am Sonntag (15.5.) André Breitenreiter nicht entgehen. Der Ex-Trainer von Hannover 96 und Schalke 04 arbeitet derzeit für den FC Zürich. Der 48-Jährige ist ein Stammgast auf der Insel. 2015 unterzeichnete er seinen Vertrag beim FC Schalke 04 auf Mallorca.