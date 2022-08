Die Sommerpause ist vorbei, das Runde muss wieder ins Eckige. Die Fußballbundesliga hat bereits losgelegt, in der Primera División – in der Real Mallorca spielt – wird am Freitag (12.8.) der erste Spieltag angepfiffen. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Spanien keine Exklusivrechte für die Übertragung der Spiele. Es reicht also ein Anbieter aus, um alle Partien sehen zu können.

Verschiedene Spielzeiten Die Anstoßzeiten in Spanien sind beinahe bei allen Spielen unterschiedlich, um möglichst viele Zuschauer zu generieren und die Werbeeinnahmen zu erhöhen. Dabei schielt der Ligaverband immer stärker auf den lukrativen asiatischen Markt. Real Mallorca hat in der vergangenen Saison oft zu der bei Mallorquinern ungeliebten Anstoßzeit am frühen Nachmittag gespielt, da das die Primetime in Japan und Korea war. Mit Take Kubo (spielt mittlerweile für Real Sociedad) und Kang-in Lee kickten zwei asiatische Stars auf der Insel. Während deutsche Fußballfans je nach Anstoßzeit ein anderes Abo brauchen, können die spanischen Zuschauer aus zwei Alternativen wählen. Die Telefonkonzerne Movistar und Orange übertragen alle Spiele der Primera División. Je nach Paket ist auch die Champions League oder die Bundesliga dabei. Der Nachteil: Internetanschluss und Handytarife müssen immer mitbestellt werden. Kosten pro Monat Für 100 Euro im Monat (Mindestvertragslaufzeit beträgt ein Jahr!) bietet Orange mit dem Tarif „Love Fútbol“ die Spiele der ersten und zweiten Liga Spaniens an sowie die drei internationalen Wettbewerbe Champions League, Europa League und Conference League. Movistar hat drei verschiedene Pakete im Angebot. Die spanischen Ligen gibt es für 22,50 Euro, die europäischen Wettbewerbe sowie die Spiele der Bundesliga, Ligue 1 und Serie A für 15 Euro oder beide Tarife in einem für 32,25 Euro im Monat. Dabei handelt es sich um Angebotspreise, die 2023 automatisch steigen. Das klingt auf den ersten Blick günstig, zumal die Movistar-Tarife keine Mindestvertragslaufzeit haben. Aber natürlich gibt es einen Haken: Fußball läuft nur, wenn zuvor das Premium-Internet-Handy-Paket „Movistar Plus+ Esencial“ gebucht wird. Dieses kostet anfangs mindestens 57,40 Euro, später erhöht sich der Preis auf 79,90 Euro. Zudem gibt es hier eine Mindestvertragslaufzeit. Allgemein gilt: Die großen spanischen Telefonkonzerne gelten als wenig kundenfreundlich und bauen über Mindestvertragslaufzeiten und Klauseln im Kleingedruckten oft Hürden ein, die eine Kündigung erschweren. Günstig mit Vereins-TV Die deutschen Anbieter verlangen einen Wohnsitz in Deutschland, um ein Abo abzuschließen. Für einen kurzen Aufenthalt auf Mallorca lässt sich die Bundesliga weiter mit den Smartphone-Apps oder über den Laptop schauen. In der Regel verlangen die Anbieter aber nach einem Monat, dass man sich von Deutschland aus einloggt, um sicherzustellen, dass der Kunde nicht im Ausland wohnt. Wer nur einzelne Spiele sehen will, kann diese auch in Sportbars schauen. Viele Kneipen an der Playa de Palma sowie der Megapark übertragen die Bundesliga-Spieltage. Wen es nicht stört, die Spiele erst im Nachhinein zu schauen, der kann günstig bei den meisten deutschen Clubs das Vereins-TV abonnieren. Es kostet in der Regel um die 5 Euro im Monat, eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht. Die Spiele werden kurz nach Abpfiff online gestellt. Der Haken: Läuft es blöd, wird einem das Ergebnis verraten und die Spannung geht flöten. Wer umgekehrt Real Mallorca in Deutschland schauen möchte, muss ein Abo beim Streamingdienst Dazn abschließen. Das kostet ohne Mindestvertragslaufzeit 30 Euro pro Monat.