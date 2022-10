Zweite 0:1-Niederlage in Folge für den Fußball-Erstligisten Real Mallorca: Das Team von Trainer Javier Aguirre musste sich am Mittwochabend (19.10.) im Stadion Anoeta dem Spitzenteam Real Sociedad de San Sebastián geschlagen geben. Erneut trat Real Mallorca eher ideenlos und vor allem in der Offensive ohne Durchschlagskraft auf.

Das Spiel im Baskenland begann mit einer viertelstündigen Verzögerung. Auf der Tribüne musste ein Fan aufgrund gesundheitlicher Probleme behandelt werden. Später gab der Club bekannt, dass der Mann im Krankenhaus gestorben ist. Es handelt sich bereits um den zweiten Todesfall im Stadion des Clubs in dieser Saison. Gegentor schon in der 4. Minute Die Strategie von Trainer Aguirre, möglichst lange kein Gegentor in San Sebastián zu kassieren, ging gerade einmal drei Minuten auf. Dann köpfte Mikel Merino die Führung für die Hausherren, die danach das Geschehen auf dem Platz ohne Probleme dominierten. Bei Real Mallorca wiederholte sich ein echtes Dilemma: In der vierten Partie in Folge saß direkt der erste Schuss des Gegners aufs Tor. Bei Real Mallorca zeigte sich dasselbe Problem wie bei der Heimpleite gegen den FC Sevilla am Samstag (15.10.): Die Abwehr steht im Prinzip ordentlich, aber das Team tut sich äußerst schwer damit, einen Rückstand umzubiegen. So plätscherte die Partie hin und her, die Gastgeber hatten leichte Feldvorteile, aber große Chancen waren Mangelware. Schiedsrichter gibt Treffer nicht Nach dem Seitenwechsel wachte Real Mallorca dann ein Stück weit auf und versuchte, doch noch etwas Zählbares aus Nordspanien mit auf die Insel zu nehmen. Dennoch hatten die Hausherren mit einem Pfostenschuss von Guevara die erste Gelegenheit. Dann die Szene, die das Spiel hätte drehen können: Amath startete einen Konter, setzte sich auf der linken Seite durch und traf zum vermeintlichen Ausgleich. Doch der Schiedsrichter bemühte den Videobeweis und wollte zu Beginn des Spielzugs ein Foul von Amath an Aritz erkannt haben. Der Referee ließ den Treffer nicht zählen. Real Mallorca erholte sich zwar von diesem Nackenschlag und spielte weiter nach vorne. Den Ball brachte das Team danach aber nicht mehr im Tor unter. Nach der fünften Niederlage in neun Spielen nähert sich Real Mallorca inzwischen gefährlich der Abstiegszone. Als Tabellen-15. hat der Club derzeit noch zwei Zähler Vorsprung auf Almería, das auf dem 18. Platz steht, allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Am Samstagabend (22.10.) geht es für die Insulaner erneut auswärts beim FC Valencia um wichtige Punkte. San Sebastián ist inzwischen Tabellendritter. /jk