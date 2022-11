Mallorca hat seinen zweiten Motorrad-Weltmeister in diesem Jahr: Augusto Fernández hat am Sonntag (6.11.) beim letzten Rennen der Saison in der Kategorie Moto2 in Valencia den zweiten Platz geholt. Der gebürtige Venezolaner konnte sich dadurch den Titel sichern. Sein direkter Konkurrent, der Japaner Ai Ogura, schied 18 Runden vor Schluss aus.

Der 25-Jährige feierte den Erfolg in Valencia mit seinen angereisten Freunden und Familienmitgliedern. "Ich kann es noch gar nicht fassen", erklärte er direkt nach dem Triumph. Mit jedem Rennen besser geworden Die Saison hatte schwierig für den jungen Mann begonnen, doch Fernández wurde mit jedem Rennen besser und holte acht Podiumsplätze. Viermal durfte er ganz oben aufs Treppchen steigen. Der zweite Platz in Valencia war der krönende Abschluss des sechsten und letzten Jahres in dieser Kategorie. Ab dem kommenden Jahr wird Fernández in der Königsklasse MotoGP an den Start gehen. Es bahnt sich ein doppelter Motorrad-WM-Sieg für Mallorca an Mallorca hat durch den Erfolg nun zwei Weltmeistertitel in dieser Saison geholt. Mitte Oktober holte der 18-jährige Izan Guevara den Titel in der Kategorie Moto3. In früheren Jahren waren zudem die Rennfahrer Jorge Lorenzo und Joan Mir Weltmeister geworden.