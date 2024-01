Man darf gespannt bleiben, was Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ab dem Sommer machen wird. Der Erfolgscoach hatte am Freitag (26.1.) angekündigt, seinen Job nach der Saison an den Nagel zu hängen. Die Spekulationen darüber, wie es für den 56-Jährigen weitergeht, sind in vollem Gange. Klopp selbst hatte angekündigt, zunächst ein Sabbatjahr einzulegen.