Spanisch lernen: So lehnen Sie beim Einkauf auf Mallorca die Plastiktüten ab

Lassen Sie uns der bitteren Wahrheit ins Auge blicken! Viele von uns haben etliche Stunden Sprachunterricht hinter sich, in denen sie Hunderte oder vielleicht gar Tausende Wörter auf Spanisch gelernt haben. Und trotzdem kommen wir im Alltag immer wieder in Situationen, in denen es uns nicht gelingt, wichtige Kleinigkeiten mitzuteilen. Zum Beispiel, wenn Sie beim Einkaufen höflich, aber bestimmt sagen wollen, dass Sie keine Tüte haben wollen.

Besonders hartnäckig sind bekanntlich die Gemüsehändler: ¿Se lo pongo en una bolsa? (Stecke ich es Ihnen in eine Tüte?) Die einfache Antwort no, gracias (nein, danke) wirkt – gerade mit einem harten deutschen Akzent – manchmal etwas zu steif und unhöflich. Etwas eleganter ist vielleicht no hace falta (ist nicht nötig) oder no me hace falta (brauche ich nicht). In der Praxis ist es aber dafür oft schon zu spät. Denn der Verkäufer hat die Antwort womöglich gar nicht erst abgewartet und die Orangen (las naranjas) oder Zwiebeln (las cebollas) längst ins Tütchen (la bolsita) bugsiert. Sie wollen höflich bleiben, aber die Verpackung trotzdem nicht? Versuchen Sie es so: Casi prefiero que no me ponga bolsa. (Ich ziehe es fast vor, dass Sie mir keine Tüte geben.) Prefiero llevar la compra en mi mochila/mi cesta/mi mano. (Ich nehme den Einkauf lieber in meinem Rucksack/meinem Korb/in der Hand mit.)

Wenn der Händler anfängt zu diskutieren

So schnell gibt aber auch der Händler vielleicht nicht auf. Was tun Sie also, wenn er den Einkauf einfach in der Tüte lässt – gepaart mit einer Handbewegung, die so viel sagt wie „kost ja nix“ (no cuesta nada) und „machen wir immer so“ (siempre lo hacemos así)? Jetzt heißt es, in Ruhe die Gründe zu erklären: No es tanto por la comodidad o por lo que pueda costar. (Es geht gar nicht so sehr um die Bequemlichkeit oder darum, was es kosten könnte.) Es más por el plástico en sí y la basura innecesaria. (Es geht eher um das Plastik an sich und den unnötigen Müll.) Que creo que ya tenemos demasiadas bolsas de plástico en el mundo. (Dass ich glaube, dass wir schon zu viel Plastiktüten auf der Welt haben.) Muchas de ellas luego terminan en el mar. (Viele von ihnen landen am Ende im Meer.)