Feuerwehr rettet Pferd aus Wassergraben

In einem komplizierten Rettungsmanöver hat die Feuerwehr Mallorca am Dienstag (25.9.) ein Pferd aus einem Wassergraben bei Sa Pobla befreit. Das etwa 500 Kilogramm schwere ausgewachsene Tier war am Vormittag am Camí des Butano in einen gefüllten Bewässerungskanal gestürzt und konnte sich nicht selbstständig befreien.

Mehrere mit Neopren-Anzügen ausgestattete Feuerwehrleute halfen dem Pferd aus der Patsche. Aufgrund des Gewichts und der Nervosität des Tieres gestaltete sich der Rettungseinsatz als langwierig und schwierig. Nach knapp zweistündiger Schweißarbeit und dem Einsatz eines Krans war das Pferd wieder wohlauf. /tg